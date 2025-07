Vlahovic al Milan: 10 milioni e un nazionale per la Juve

Vlahovic al Milan: ufficiale la prima offerta dei rossoneri per l’attaccante della Juventus. La risposta è arrivata. Ecco l’intreccio

Alla fine, la sensazione, è che tutto andrà come deve andare. Vale a dire con un passaggio dalla Juventus al Milan. Per diversi motivi: il principale è che la sua storia in bianconera è finita e siccome, il rinnovo del contratto in scadenza non ci sarà, allora tutti vogliono chiudere la situazione.

Parliamo di Vlahovic, ovviamente: il giocatore della Juventus che saluterà sicuramente la prossima estate – a zero, in questo caso – ma che i bianconeri cercheranno di cedere in questa sessione di mercato per non pagare, intanto, uno stipendio da 12milioni di euro per un anno ma anche per cercare di incassare qualcosa. La soluzione più probabile, al momento, è il Milan: Massimiliano Allegri ha bisogno di un attaccante e sta bussando alla porta della sua ex squadra per il serbo. E secondo quanto scritto da Repubblica in edicola questa mattina la prima offerta sarebbe già arrivata.

Vlahovic al Milan: anche il cartellino di Bennacer

Dieci milioni di euro più il cartellino di Bennacer, centrocampista in uscita dal Milan. Questo il primo approccio ufficiale che i rossoneri hanno piazzato per cercare di chiudere velocemente, ma sapendo, soprattutto, che un’operazione del genere ha comunque bisogno di tempo per essere conclusa. Tant’è, infatti, che la prima risposta dei bianconeri sarebbe già arrivata.

“Risposta fredda da Torino” si legge. Ma i dialoghi ovviamente andranno avanti anche nei prossimi giorni e, come detto, la sensazione è quella che alla fine si possa chiudere. Anche per un motivo molto semplice: il Milan ha incassato il sì del giocatore che vorrebbe quindi lavorare con il suo ex tecnico avuto a Torino e quindi, la volontà di Vlahovic – che quindi abbasserà anche le sue pretese – farà decisamente la differenza.

Un colpo che verrà cucinato a fuoco lento, è evidente. Un colpo che chiuderà la storia d’amore di Vlahovic e la Juventus che, all’inizio, sembrava dovesse essere davvero una di quelle storie durature per anni e che invece, soprattutto nelle ultime stagioni, si è quasi trasformata in un incubo.