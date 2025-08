Addio Roma e firma bianconera: Gasperini è solo un ricordo

Calciomercato Roma, addio e firma bianconera: giocare per Gasperini è solo un ricordo. Ecco gli ultimi aggiornamenti che coinvolgono anche la Juventus.

L’inizio del mese di agosto rappresenta da sempre l’avvicinarsi sempre più concreto della stagione, nonché delle responsabilità e delle aspettative che attendono squadre, dirigenze e allenatori. Ne sa qualcosa, molto bene, anche la stessa Roma, distintasi fin qui per una campagna acquisti non velocissima ma molto ben ponderata, ad oggi necessitante di ulteriori migliorie e interventi per assecondare le ormai ben note esigenze di mister Gasperini.

Il calcio e la proposta da lui avanzata negli anni non avevano bisogno di presentazioni e stanno, ora, permettendo di cogliere le prime avvisaglie già nel corso di queste prime amichevoli estive, presupposto di studio dei calciatori e delle soluzioni tecnico-tattiche, oltre che pretesto per testare i nuovi arrivati, come fin qui compiuto. L’amichevole col Cannes, ad esempio, ha permesso di far registrare le prime cavalcate sulla fascia destra dell’attesissimo Wesley, esterno brasiliano tanto ricercato e voluto da Gasperini e, finalmente, approdato nella Capitale, non senza difficoltà.

I margini di intervento e miglioramento, però, restano sempre ampi e importanti, con la Roma ben consapevole di dover continuare a lavorare per plasmare la rosa sulla falsariga della visione del nuovo tecnico, fin qui assecondato ma reclamante, per sua stessa ammissione, ulteriori profili con i quali arricchire e variegare la rosa. La giornata odierna, su tale fronte, è stata importante e non affatto snobbabile, con i giallorossi che si apprestano ad abbracciare ufficialmente Ghilardi, giunto in mattinata nella sua nuova città.

Calciomercato Roma, il Besiktas insiste e fa sul serio per Kessie: la situazione

Ad essere sotto attenzione, però, è anche il reparto di centrocampo, che potrebbe andare incontro ad ulteriori integrazioni dopo l’arrivo di El Aynaoui e il mancato ingaggio di Rios. Con il colombiano alla fine approdato al Benfica, la Roma continua a necessitare di gamba e qualità ulteriori in questa zona di campo, dove l’ex Lens risulta ad ogni modo pronto a mostrare le sue qualità insieme all’inamovibile Koné.

Un nome spendibile e pienamente coerente con le ricerche del Gasp era stato quello di Franck Kessié che, soprattutto nelle ultime settimane, pareva poter far rientro in Italia dopo i due ricchissimi anni in Arabia Saudita. L’ex Milan e Atalanta, plasmato proprio da Gasperini in quel di Bergamo, è, però, sempre più nel mirino della Turchia. Più nello specifico, come riferisce il portale turco Hurriyet.com, sarebbe proprio lui uno dei nomi per i quali il Presidente del Besiktas si starebbe muovendo in prima persona.

L’obiettivo dei bianconeri balcanici e della Presidenza, infatti, è quello di ovviare alle lacune fin qui palesate dalla squadra, fresca di eliminazione dai turni qualificatori di Europa League, per mano dello Shakhtar Donetsk. Stando a quanto si legge, Kessie è, dunque, nella lista del club, attualmente in trattativa con l’Al-Ahli e prossimo al presentare un’offerta al club arabo. Un ritorno in Serie A, reso possibile qualche settimana fa anche dagli interessi della Juventus, è un’ipotesi, ormai, sempre più remota.