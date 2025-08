Calciomercato Roma, all-in Massara per il pokerissimo: 15 milioni

Calciomercato Roma, Massara mette la quinta e vuole chiudere l’ultimo colpo della prima parte delle operazione. Prezzo fissato e assalto finale

Adesso il quinto. Massara non intende fermarsi e dopo aver già chiuso quattro colpi in entrata (Ferguson, El Aynaoui, Wesley e Ghilardi, che è atteso nella giornata di oggi per le visite mediche) vuole piazzare il pokerissimo. Ci sarebbe anche Vasquez, il secondo portiere ovvio, ma parliamo di uno svincolato arrivato a zero.

Non ci sono movimenti in uscita da fare per prendere l’attaccante esterno – che in questo caso può giocare anche come punta centrale – che Gasperini sta chiedendo da diverso tempo. Per le uscite se ne parlerà dopo con Dovbkyk che rimane sempre sulla porta tra Liga, Premier, e qualche interesse in Italia. No, la Roma non ha nessuna necessità di cedere per comprare. Certo, qualcuno anche per una questione prettamente numerica dovrebbe uscire e il nome al momento è quello del centravanti ucraino che potrebbe portare un po’ di soldi. Ma non solo, ci sono anche altri elementi come Hermoso e Kumbulla, per il quale, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la Roma avrebbe anche aperto al prestito.

Calciomercato Roma, tutto su Fabio Silva

Vabbè, torniamo al colpo in entrata. Capendo che per Echeverri le possibilità sono poche – il City lo vuole mandare in Spagna oppure farlo rimanere in Premier – le attenzioni, ormai, sono tutte su Fabio Silva del Wolverhampton. Dopo diversi prestiti, l’ultimo al Las Palmas, il club inglese lo vuole cedere a titolo definitivo. E Massara sta spingendo per il colpo.

Un innesto da 15 milioni di euro, questo è il prezzo che la Roma vuole pagare per portare il giocatore alla corte di Gasperini per chiudere la prima parte di calciomercato. Una volta piazzato questo innesto allora sarà uno esce-uno entra. Ormai abbiamo capito che è difficile, anche, arrivare a tutti gli altri nomi che nel corso di queste settimane sono stati accostati ai giallorossi per quella zone del campo. Quindi adesso l’all-in è su Silva che, al Las Palmas l’anno scorso, ha disputato una grande stagione.

E la Roma lo vuole, rompendo ormai gli indugi e cercando, insomma, di chiudere la questione nel minor tempo possibile. Le fiches, rimanendo in tema poker, sono ormai tutte sul tavolo. Adesso è il momento di andare fino in fondo.