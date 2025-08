Dybala al posto di Lookman: uragano nerazzurro

Una notizia clamorosa che potrebbe far saltare il banco: la Roma e l’Atalanta in procinto di iniziare una trattativa per Paulo Dybala, come sostituto di Lookman

I nerazzurri di Bergamo stanno per completare la cessione del nigeriano all’Inter, sulla base di 45 milioni di euro. A quel punto per Juric servirebbe un altro nome importante per l’attacco e il primo pensiero è quello di bussare alle porte di Trigoria per la Joya.

Ci sono delle operazioni nel mercato italiano che possono prender piede veramente in pochi giorni. Lo scorso anno la Roma, dopo aver cercato di piazzare Abraham in giro per l’Europa, si è ritrovata ad intavolare uno scambio secco con Saelemaekers, con due prestiti che sono scaduti a giugno. Ora un nuovo colpo in uscita potrebbe vedere coinvolti i giallorossi, sempre con una big del Nord. Non si tratta di una delle tre grandi storiche, ma di una nobile acquisita per quanto fatto sul campo negli ultimi anni. L’Atalanta di Gasperini è stato un modello da imitare, che infatti ha portato i Friedkin a scegliere l’allenatore piemontese per riproporre lo stesso schema anche nella Capitale.

Il mercato, per volere del Gasp, dovrà riservare ai giallorossi almeno altri due tre colpi di livello, in diversi ruoli. Soprattutto in avanti c’è da trovare un trequartista di piede destro che sappia saltare l’uomo e realizzare diversi gol. Da quello che sta uscendo, però, non è da escludere che si debba cercare anche un altro mancino, per sostituire Paulo Dybala.

L’Atalanta pensa a Dybala per rimpiazzare Lookman: operazione clamorosa in Serie A

Dybala è stata la pietra dello scandalo lo scorso anno, il motivo del litigio principale tra Daniele De Rossi e Lina Souloukou. La Joya doveva essere venduta per motivi di bilancio ma la sua permanenza ha sconvolto i piani di allenatore e direttore sportivo. Quest’anno non si è parlato di cessione, anche perché il prossimo 30 giugno si arriverà alla naturale scadenza del contratto. Tuttavia, proprio in queste ore, sta prendendo corpo un’ipotesi pazzesca, che vedrebbe l’argentino nel mirino dell’Atalanta.

I Percassi stanno perfezionando la cessione di Lookman all’Inter e devono trovare alla svelta un sostituto. Con il contratto in scadenza, la Joya potrebbe partire per pochi milioni di euro di cartellino, mentre l’ingaggio andrebbe spalmato su più anni. Per Juric non sarebbe un problema, avendoci già lavorato a Roma, mentre resta da capire la disponibilità del ragazzo, che comunque potrebbe giocare la Champions League.