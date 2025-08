Juve e Roma, che scambio: il bomber arriva senza clausola

La Juventus e la Roma cercano un grande attaccante e ora si palesa l’ipotesi di uno scambio clamoroso che potrebbe stravolgere i piani di entrambe

Bianconeri e giallorossi sanno di dover potenziare il proprio reparto offensivo e al di là dei possibili scambi tra Pellegrini e McKennie (impossibile da realizzare in questa sessione) stanno cercando lo stesso bomber davanti. La trattativa per entrambe sta svanendo in questi minuti.

In Serie A diverse squadre devono sistemare la propria prima linea. La Juventus dopo aver preso David sta cercando di vedere se Vlahovic può essere ceduto all’estero, prima di riprovare con il prestito di Kolo Muani o con un altro obiettivo. Il Milan deve affiancare a Gimenez un nome di prima grandezza, ancora non identificato a pieno. L’Inter sta provando a strappare con le unghie e con i denti Lookman all’Atalanta, andando a completare un tridente da sogno con Thuram e Lautaro. Anche la Roma deve capire bene quale può essere il suo piano per l’attacco, considerando che Dovbyk continua ad essere in uscita, ma non ci sono offerte adeguate al valore del suo cartellino.

Gasperini gradirebbe fare uno scambio con un suo vecchio pallino, ovvero Hojlund, che attualmente milita nel Manchester United. Il danese è arrivato nell’estate del 2023 per quasi 80 milioni di euro in Inghilterra (72 milioni di sterline) e adesso potrebbe essere sacrificato per un altro giovane talento europeo: Sesko.

Il Manchester United vuole dare al Lipsia Hojlund per arrivare a Sesko: addio ipotesi Juve e Roma

Lo United di Amorim ha individuato nel bomber sloveno il nome giusto per ricostruire le proprie ambizioni. Il problema è che gli austriaci controllati dalla Red Bull fanno del ragazzo classe 2003 una valutazione di oltre 80 milioni di euro (prezzo della clausola). Come riportato dagli inglesi di The Athletic, Sesko potrebbe arrivare all’Old Trafford con l’inserimento di una contropartita. Il nome è proprio quello di Hojlund, che può essere valutato attorno ai 50 milioni di euro, per non causare minusvalenze a bilancio.

Roma e Juventus, che hanno seguito da tempo il calciatore, sono ora spiazzate e rischiano di dover rivedere completamente i propri piani, anche perché con lo United di mezzo non si può partecipare a giochi al rialzo. Manca solo l’ultimo tassello, ovvero il via libera dell’ex atalantino per vestire la maglia del Lipsia e poi il gioco sarà fatto.