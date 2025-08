Reazione a catena Juventus: l’attaccante non va in Germania e allora l’intreccio potrebbe prendere piede nello spazio di pochissimo tempo. La situazione

Ore caldissime su vari fronti in Italia. Ore caldissime che possono innescare una vera reazione a catena. Quella di oggi, ad esempio, sembra essere una giornata decisiva per Lookman. Ma facciamo ordine.

L’Inter ha fatto la sua offerta per l’attaccante dell’Atalanta toccando 45 milioni di euro. Una cifra che non basta a Percassi anche se lo stesso ci sta pensando per via, pure, di una parola data al giocatore lo scorso anno: qualora arrivasse un’offerta di una big si prenderebbe in considerazione. Il nigeriano spinge, vuole i nerazzurri di Milano che lo attendono a braccia aperte. Ma il pugno duro che abbiamo visto con Koopmeiners lo scorso anno potrebbe essere lo stesso. Si sa però, alla fine è sempre la volontà del giocatore a fare la differenza.

Reazione a catena Inter-Juventus: cosa sta succedendo

Ma se le cose dovessero andare male? Intanto l’Inter ha fatto capire di non essere disposta ad alzare ulteriormente la quota. E non è nemmeno disposta ad aspettare più di tanto. Lookman, in tutto questo, oggi non partirà per la Germania dove la sua squadra domai affronterà in amichevole il Lipsia. Non lo farà per via di un infortunio, ma la sensazione è che anche se stesse bene, per via di questa trattativa, non sarebbe partito.

In ogni caso, se la Dea non dovesse dare il via libera allora l’Inter quasi sicuramente si tirerà fuori. E potrebbe tornare all’assalto di Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus. In questo caso, con 25-30 milioni di euro sul piatto l’affare si concluderebbe anche in maniera abbastanza veloce, visto che l’argentino, che in bianconero non ha fatto bene, è in uscita e Comolli sta cercando di piazzarlo. Insomma, un intreccio di mercato clamoroso che potrebbe anche sbloccare la Juventus nel corso delle prossime settimane.

Ore calde, quindi, come vi abbiamo spiegato prima. Ore che possono decidere le sorti di alcuni giocatori e indirizzare, oltretutto, le scelte di calciomercato di altri club. Vediamo quello che succederà.