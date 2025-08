Ribaltone Juve e Napoli: scambio chiuso nella notte

Alla fine di luglio il mercato della Juventus e quello del Napoli paiono come due mondi lontanissimi. Sempre il mercato, però, potrebbe farle incontrare.

Se alla fine di luglio si dovesse tracciare l’immaginaria linea rossa per effettuare le valutazioni finali riguardanti il mercato di Juventus e Napoli ci troveremmo dinanzi a risultati diametralmente opposti.

Infatti accanto allo zoppicante mercato fin qui messo in atto dal direttore generale bianconero, Damien Comolli, si porrebbe la scoppiettante campagna acquisti del Napoli guidato dalla Triade formata da Aurelio De Laurentiis – Giovanni Manna – Antonio Conte.

Ancora un mese di tempo per la Juventus per dare un senso compiuto alla rosa da affidare ad Igor Tudor mentre le restanti settimane della sessione estiva di mercato serviranno al Napoli di Antonio Conte per completare l’allestimento di una rosa che il prossimo anno punta a vincere tutto in Italia e fare più che bene in Champions League.

Per il mercato Juve e Napoli guardano in Premier League

Mercato praticamente da fare in toto per la Juventus, ultimi ritocchi da apportare alla rosa per il Napoli. Situazioni decisamente diverse tra le due storiche rivali ma su alcuni obiettivi potrebbero incrociarsi.

Su manchestereveningnews.co.uk si parla delle possibili prossime mosse di mercato dei Red Devils. La prima notizia riguarda un affare che non andrà in porto. Non vi sarà infatti, alcuno scambio tra Manchester United e Chelsea che coinvolga i due attaccanti Alejandro Garnacho e Nicolas Jackson.

Il Manchester United non è interessato all’attaccante dei Blues poiché fermamente intenzionato ad acquistare il 22enne centravanti sloveno del RB Lipsia, Benjamin Sesko. Allo stesso tempo i Red Devils hanno comunicato ad Alejandro Garnacho, classe 2004, che è libero di trovarsi una nuova squadra purché vengano soddisfatte le richieste economiche del club inglese.

In passato Juventus, Napoli e Roma sono state accostare al talento spagnolo, naturalizzato argentino, ma senza che vi siano poi state concrete conseguenze. Così come sembra essere caduto l’interesse della stessa Juventus per l’altro attaccante coinvolto nel possibile scambio Manchester United-Chelsea, Nicolas Jackson.