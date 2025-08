Vlahovic al Milan: lo scambio fa volare la Juve

Il mercato dei bianconeri, ancor più di quello dei rossoneri, procede a rilento. L’attaccante serbo può risolvere i problemi di entrambe le squadre.

Poco più di tre settimane all’inizio del campionato di Serie A e diverse società hanno ancora parecchie questioni da sistemare. Il mercato brucia in fretta giorni ed opportunità e più si avvicina l’inizio ufficiale della stagione, aumenta maggiormente il timore di lasciare più di qualcosa in sospeso.

E’ così per il nuovo Milan targato Igli Tare-Massimiliano Allegri, lo è ancor più per la nuova-vecchia Juventus di di Damien Comolli ed Igor Tudor alla ricerca disperata di una sua chiara fisionomia. Due grandi del calcio italiano che sembrano ansimare dietro la coppia regina, e favorita per la vittoria finale, formata da Napoli ed Inter.

Fase interlocutoria del mercato rossonero, fase di assoluto stallo per la Juventus. La soluzione ai problemi di entrambe le società ha un nome ben preciso: Dusan Vlahovic.

L’operazione Vlahovic s’ha da fare con Fofana

Il Milan del grande ex Juve, Massimiliano Allegri, vuole Dusan Vlahovic per completare il reparto offensivo. La Juventus ha intenzione di cedere il centravanti serbo ma Damien Comolli ha ribadito come le condizioni dell’eventuale operazione verranno dettate solo e soltanto dalla società bianconera.

L’attaccante serbo vuole il Milan perché considera definitivamente chiusa la sua storia in maglia bianconera e pronto perfino a ridursi il faraonico ingaggio percepito a Torino. Il Milan, ed Igli Tare, stanno studiando una soluzione ottimale per la società rossonera. Un’ipotesi potrebbe essere quella di inserire uno contropartita tecnica per ridurre l’esborso cash.

Un profilo credibile, anche in ottica Juventus, potrebbe essere Youssouf Fofana, classe 1999, centrocampista della nazionale francese. La Juventus lascerebbe andar via Dusan Vlahovic, non senza giustificati timori di vederlo esplodere con Massimiliano Allegri, una doppia possibile pesantissima beffa, e si ritroverebbe un profilo di ‘peso’ per il suo centrocampo.

Soltanto un’ipotesi di mercato, ma il tempo passa. Il Milan, e soprattutto, la Juventus, devono darsi una mossa perché non soltanto Napoli ed Inter ma anche, ad esempio, la Roma, appaiono decisamente più pronte ai nastri di partenza del prossimo campionato.