Calciomercato Roma, scambio con la Juve: cala il sipario

Calciomercato Roma, scambio con la Juventus: cala il sipario sulle prestazioni di un giocatore giallorosso. Ecco cosa sta succedendo

Si lavoro in casa Roma per sistemare la rosa di Gasperini. Si lavora su tutti i fronti, sia in entrata che in uscita. Oggi, la formazione giallorossa, affronterà il Lens in amichevole e poi andrà in Inghilterra per la seconda parte del ritiro. Ma tiene banco, ovviamente, il mercato.

C’è da sistemare intanto il reparto avanzato con l’inserimento di un attaccante esterno. Di nomi in questo periodo ne sono girati parecchi ma fino al momento Massara non ha piazzato nessun affondo. Si valuta, si cerca di fare la scelta giusta. Mentre, secondo Repubblica in edicola questa mattina una di quelle operazioni che sembrava si potesse chiudere in questo mese di agosto, uno scambio con la Juventus, è praticamente tramontata. Nessuna possibilità che possa andare in porto.

Calciomercato Roma, Cristante rimane

Cristante rimarrà alla Roma, sottolinea il quotidiano. Si era discusso qualche giorno fa della possibilità di uno scambio con la Juventus: a Torino il centrocampista, a Roma McKennie, che può giocare in più posizioni del campo. Niente da fare, Gasperini ha capito che al momento non può fare a meno dell’ex Atalanta e quindi lo confermerà nella sua rosa.

Per Cristante nelle scorse settimane si era parlato anche del Como di Fabregas, che non lo ha mai perso di vista perché la sua squadra ha sì speso tanto nel corso di questo mercato ma ha messo solamente giocatori giovani: servirebbe in quella rosa un poco di esperienza che Cristante potrebbe portare a volontà. Ma poi non se n’è parlato più. Ha iniziato a lavorare con Gasp, ha giocato tutte le amichevoli e dovrebbe farlo anche oggi dal primo minuto, ha mostrato, anche, una buona condizione fisica che non fa mai male. Insomma, un giocatore che la Roma vuole tenere. Finita qui la telenovela, se mai così si sarebbe potuta chiamare.