Chiuso l’affare dell’estate: gode anche la Juventus

La doppia comunicazione è già arrivata e crea un clamoroso effetto domino a vantaggio dei bianconeri: le ultimissime

In una sessione estiva di calciomercato sostanzialmente abulica per la Juventus, le occasioni possono nascere soprattutto dagli interessanti intrecci internazionali che vedono coinvolti soprattutto i club di Premier League. Ne sanno qualcosa i bianconeri che vedono nel campionato d’Oltremanica un possibile serbatoio dal quale attingere linfa importante per la propria campagna trasferimenti, ma non solo.

Non è un caso – ad esempio – che nella lista dei cedibili della ‘Vecchia Signora’ sia finito ormai da tempo Douglas Luiz. Benché rientrato, il caso riguardante il brasiliano dovrebbe comunque portare all’inevitabile separazione tra le parti. Dal canto suo, però, la ‘Vecchia Signora’ vuole per quanto possibile rientrare dall’oneroso trasferimento effettuato la scorsa estate.

Obiettivo piuttosto complicato ma che la Juve potrebbe almeno sfiorare battendo proprio il canale inglese: Everton e soprattutto Nottingham Forest continuano a monitorare la situazione. Un altro tema importante delle manovre di Comolli riguarda poi l’attacco. Il primo nome nella lista dei desideri bianconera – non è un mistero – è Randal Kolo Muani, oggetto del desiderio anche di altri club in giro per l’Europa.

Calciomercato Juventus, boomerang Premier League: sta succedendo di tutto

Oltre al Tottenham, infatti, anche il Newcastle ha provato a capire i margini di manovra dell’operazione effettuando i primi sondaggi esplorativi per conoscere le richieste del Psg. Il tutto per cautelarsi dalla possibile cessione di Isak per il quale il Liverpool è arrivato a mettere sul piatto una proposta astronomica.

Come riferito da The Athletic, il Newcastle ha infatti rispedito al mittente un’offerta di 120 milioni di sterline più bonus per il suo attaccante. Una presa di posizione forte, decisa e sostanzialmente inaspettata che non dovrebbe portare ad un contro rilancio da parte del Liverpool. Secondo Ben Jacobs, infatti, i neo Campioni d’Inghilterra non avrebbero alcuna intenzione di ritoccare al rialzo la propria proposta, convinti di aver mosso i passi giusti con l’attaccante.

In tutto questo, cosa c’entra la Juventus? Va da sé che qualora dovesse riuscire a resistere alle offerte per Isak, il Newcastle non sarebbe obbligato ad acquistare un altro numero nove. A quel punto, i sondaggi effettuati dai Magpies per Kolo Muani non dovrebbero tradursi in proposte concrete, mettendo i bianconeri nelle condizioni di avere un avversario in meno nella corsa al bomber francese.

Dal canto suo, fino a questo momento il Psg non si schioda dalla valutazione da 60 milioni di euro comunicata in tempi e in modi diversi alla Juventus che sarà chiamata ad un ulteriore rilancio per avvicinarsi alle richieste del club transalpino. Staremo a vedere come si concluderà quest’altra telenovela del mercato bianconero.