Dalla Juve alla Roma: ha già comunicato tutto

Calciomercato Roma e Juventus, futuro già deciso e nuova comunicazione al club: c’è già stato l’annuncio UFFICIALE.

La fase di allestimento continua serrata anche in casa Roma, dove le questioni per gli addetti ai lavori restano numerose e apertissime. Fin qui, Massara e colleghi si sono distinti per un lavoro intelligente e ben ponderato, che non pare, però, ad oggi bastare per vedere nelle mani di Gasperini una rosa che ben ne rispecchi volontà e credo calcistico. Le recenti dichiarazioni del tecnico, in tale senso, erano state abbastanza chiare già nelle scorse settimane, proprio mentre il precampionato procede spedito e avvicina sempre di più il principio ufficiale della nuova stagione.

Senza dimenticare i tutt’altro che banali o scontati discorsi relativi a rinnovi, permanenze e cessioni ben mirate, la Roma ha fin qui saputo consegnare al nuovo tecnico elementi funzionali e ben confacentisi alle caratteristiche da lui ricercate. Resta, però, da ultimare un pacchetto di entrate che, fino a fine mese, costringerà Massara e colleghi ad apportare modifiche ben precise, attraverso cessioni e, soprattutto, acquisti che implementino con qualità specifiche il materiale umano a disposizione del tecnico.

Un reparto che resta sotto attenzione, tra i vari, resta quello dell’attacco, dove le ultime novità starebbero coinvolgendo in modo evidente anche la stessa Juventus.

Calciomercato Roma e Juventus, Hojlund non vuole lasciare il Manchester United

Mentre a Torino, infatti, sono alle prese con la gestione della delicatissima e ambigua questione Vlahovic, in quel di Trigoria, da qualche giorno, è il nome di Dovbyk a sollevare qualche perplessità. L’arrivo di Ferguson, che ha ereditato la numero 11 dopo il passaggio al 9 da parte del centravanti ucraino, doveva rappresentare una semplice scelta volta ad assicurare concorrenza e scelta a Gasperini.

Il centravanti del Brighton ha, però, risposto in modo sempre più convincente in queste amichevoli, proprio mentre a Roma iniziavano a lasciare intendere che, previa giusta offerta, l’ex Girona avrebbe potuto lasciare la Capitale. La valutazione fatta è di circa 40 milioni di euro, spaventosa e lontana dalle idee di chi, come Milan o Juventus, pareva poter approcciare a Dovbyk garantendogli una permanenza in Serie A. Avances e sirene non sono mancate nemmeno dall’estero, con la Roma che, parallelamente, ha iniziato a sondare vari terreni per ipotetiche contro-soluzioni in entrata.

Tra i tanti nomi, uno di quelli in grado di scaldare maggiormente era stato quello di Hojlund, già allenato da Gasperini ai tempi dell’Atalanta e protagonista di un meraviglioso rapporto professionale con il suo ex tecnico. Accostato anche a Inter e, soprattutto, Juventus, Hojljund aveva già lasciato intendere negli ultimi giorni di volersi giocare le proprie chance al Manchester United.

Dopo le dichiarazioni ufficiali di due giorni fa, quando aveva ammesso di voler restare, arrivano ora ulteriori conferme in tal senso. Come riporta il giornalista inglese Ben Jacobs, infatti, Hojlund avrebbe ribadito anche in privato alla società il proprio anelito alla permanenza. Da escludersi, dunque, anche suoi ipotetici coinvolgimenti nei discorsi tra Lipsia e Manchester United per Sesko.