Dovbyk via dalla Roma: l’ultimo rilancio è clamoroso

Amichevole dopo amichevole sta sempre più prendendo forma la Roma di Gian Piero Gasperini. Parallelamente prosegue il lavoro sul mercato.

A poche settimane dall’inizio del campionato la Roma di Gian Piero Gasperini prosegue la sua preparazione. I primi test amichevoli hanno dato esiti positivi ma per il tecnico di Grugliasco c’è ancora tanto lavoro da fare. Sul campo e sul mercato.

La rosa della Roma appare ancora incompleta. Proprietà, dirigenza ed allenatore hanno pari vedute ed ambizione. La prossima stagione dovrà vedere la Roma protagonista in campionato, in Coppa Italia ed in Europa League, così come la qualificazione in Champions League è un obiettivo da centrare assolutamente dopo averla sfiorata nella stagione scorsa.

Impegni che impongono una rosa dove qualità e quantità possano viaggiare di pari passo. Da qui la necessità di ulteriori ritocchi prima dell’inizio ufficiale della stagione. Il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, ha le idee chiare perché Gian Piero Gasperini è stato chiaro. Fin dal suo arrivo a Trigoria.

Dovbyk ai saluti, i numeri non mentono

E fin dal suo arrivo a Trigoria si è avvertito come il nuovo tecnico giallorosso ritenesse il centravanti ucraino della Roma, Artem Dovbyk, non il profilo più indicato per il sistema di gioco presente nella sua mente.

L’approdo alla Roma del grande talento irlandese, Evan Ferguson, può costituire una concorrenza temibile per l’attaccante ucraino. Le prime uscite, poi, del giovane attaccante hanno già fatto intravedere le sue non comuni potenzialità.

Pertanto, nonostante 17 reti in 45 gare ufficiali con la maglia della Roma, Artem Dovbyk potrebbe lasciare la società giallorossa dopo soltanto un anno dal suo arrivo. Una possibilità di mercato che le quote dei bookmaker ritengono concreta.

Le quote aggiornate che rispondono all’opzione “Dovbyk cambia squadra” al 1° settembre sembrano non lasciare spazio ad alcun dubbio. Infatti Cplay, Begamestar e Snai sembrano parlare una sola lingua poiché i loro ‘numeri’ coincidono perfettamente.

L’addio di Artem Dovbyk alla Roma è dato a 1.50. Per i bookmaker ha praticamente già salutato Trigoria.