La Juve dopo il Napoli: proposta lampo, scritta la parola fine

Calciomercato Juventus, i bianconeri riscrivono il finale: c’è già la parola fine. La pec è già stata inviata. Cosa sta succedendo

Ci sono dei calciatori che vuoi o non vuoi interessano e anche molto a diverse squadre di Serie A. Calciatori che farebbero al caso di alcuni allenatori che, c’è da dire, anche lo scorso anno li hanno cercati.

La Juventus, ad esempio, ha in comune un giocatore che è stato accostato nel corso di queste settimane sia alla Roma che al Napoli. Anzi, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Michele De Blasis, è stato anche offerto ai bianconeri di Tudor nel corso delle ultime settimane. Ma una risposta sarebbe già arrivata.

Calciomercato Juventus, la risposta è ufficiale

Parliamo di O’Riley, centrocampista del Brighton, che la Roma ha cercato. Non solo per le qualità del calciatore che in una rosa come quella giallorossa possono sempre fare comodo, ma anche perché sembra proprio essere un pupillo di Gian Piero Gasperini. Il tecnico lo voleva lo scorso anno quando era alla guida dell’Atalanta prima che lo stesso passasse in Inghilterra e in generale, quindi, non lo ha mai perso di vista.

Anche Antonio Conte ci ha fatto un pensiero, ma non si è andati oltre. E, tornando al discorso Juventus, il giornalista citato prima dà delle indicazioni importanti che di fatto chiudono ogni discorso sulla Juventus: “O’Riley è stato offerto ma non è stato cercato. E difficilmente si andrà oltre nelle valutazioni”. In poche parole i bianconeri si sono tirati fuori dalla competizione per il centrocampista, almeno per ora, anche perché i pensieri di Comolli al momento sono esclusivamente quelli di andare a chiudere le questioni più spinose. Quindi la Roma rimane oggettivamente in corsa e forse al momento è l’unica squadra della Serie A che potrebbe tentare un affondo nel corso delle prossime settimane.