La Juventus è subito una polveriera: “Esonero Tudor”

Polveriera Juventus dopo il pareggio in amichevole con la Reggiana: non perdono tempo, hanno già esonerato Tudor.

Molto presto per poter sentenziare o capire quale futuro attenda numerose squadre e società del nostro campionato. In questa fase, infatti, i club sono ancora alle prese con valutazioni e decisioni volte ad apparecchiare il futuro nel migliore dei modi, accontentando allenatori e imbattendosi in ben ponderate scelte sul piano economico.

Ne è un esempio, ovviamente, anche la stessa Roma, alle prese con un pre-campionato in grado di fornire indicazioni sulle visioni e le volontà di Gasperini, con relative ripercussioni anche durante questa campagna acquisti. Discorsi non dissimili anche per tante altre squadre della nostra Serie A, molte delle quali, proprio come la stessa Roma, alle prese con cambiamenti e novità da poco apparecchiate.

Tra queste, ovviamente, anche la Juventus che, un anno dopo l’annuncio del nascente progetto Thiago Motta, si è ritrovata a partire con Igor Tudor in seguito al trimestre dell’ex Udinese e Verona in panchina, concluso con una qualificazione in Champions League tutt’altro che scontata. Anche in quel di Torino, da questo punto di vista, non stanno mancando attese e valutazioni circa l’operato del tecnico e di una società che è fin qui intervenuta in modo ponderato e intelligente sul mercato.

Juventus-Reggiana finisce in parità, sprazzi di Vlahovic: Tudor non convince i tifosi

Lo ricorda il riscatto di Conceicao e l’intelligentissimo prelievo a costo zero di David, tra i nomi più intriganti e attesi per il prossimo campionato dopo le reiterate stagioni ad altissimo livello con la maglia del Lille. Sul contraltare, però, resta in casa Juventus l’ormai complicata posizione di Dusan Vlahovic, ad un anno dalla scadenza contrattuale e, ad oggi, ancora in bianconero, nonostante l’evidente frattura nata con la Vecchia Signora nel corso delle ultime e inflesse stagioni.

Ad essere finito nell’occhio del ciclone, però, è stato in queste ore anche lo stesso allenatore, confermato non prontamente dopo la qualificazione in Champions League e vistosi altresì rinnovare il contratto per un anno rispetto all’iniziale scadenza. Dopo una discreta partecipazione al Mondiale per Club, su di lui paiono essere aumentate alcune critiche e perplessità per il risultato nell’ amichevole odierna contro la Reggiana. Calcio d’agosto, certo, dietro il quale leggere molto di più rispetto a quanto recita il tabellino finale di 2 a 2.

Il gol di Vlahovic, ad esempio, non va trascurato, così come la titolarità attesissima di Bremer o qualche disattenzione e distrazione difensiva di troppo, emersa in occasione del primo goal a sorpresa degli emiliani. Al di là del risultato, diversi atteggiamenti e situazioni di gioco hanno portato molti tifosi ad esprimere le proprie posizioni nei confronti di Tudor, legando le dette perplessità anche all’andamento di un calciomercato che parrebbe fin qui non aver sempre preso la direzione richiesta dal tecnico.

“Tudor che curriculum ha? Sempre esonerato Scusatemi ma è un mediocre come mediocre sono gli interpreti”.

“Tudor chiede più velocità a centrocampo , ma se fai giocare Koopmeiners e Locatelli assieme, la velocità te la scordi”. “Subito via Tudor”. “Aldilà di Spalletti, se questo è l’andazzo Tudor dura in panchina 4 partite”. “Se non gli fanno mercato significa che già sanno che al 90% dovranno cambiare Tudor dopo poche settimane”.

“Nulla di buono. Tudor mediocre!!!”. “Tudor da ex giocatore della Juve , grato dell’opportunità, sprovvisto del curriculum per alzare la voce e pretendere si farà andare bene chiunque arrivi o non arrivi. C’è già la sua testa sopra al camino ma forse non se ne rende conto”. “Caro Tudor, a Natale non ci arrivi”.