Scambio clamoroso per Vlahovic: Allegri lo ha già fatto fuori

Scambio clamoroso per Vlahovic: la Juventus è alla ricerca di una sistemazione per l’attaccante e la possibilità Milan è in ascesa. Ecco l’uomo

Dusan Vlahovic lascerà la Juventus. Siamo convinti che prima o poi l’offerta ritenuta giusta dalla Juventus arriverà e il serbo, classe 2000, che prende un milione di euro al mese come stipendio, saluterà la Continassa.

La trattativa non è ancora nella fase calda: ci sono delle cose delicate in ballo – oltre all’ingaggio anche un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione – che fanno frenare tutti, sia da un lato che dall’altro. Ovvio che questa è un’operazione quasi da ultimi giorni di mercato, una di quelle che si spera possa andare in porto prima ma che sarà solamente vicino al gong che si chiuderà. E in tutto questo, fino ad oggi, solamente il Milan sembra aver iniziato a fare sul serio. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della possibilità di un inserimento di Bennacer nella trattativa, visto che la Juve, comunque, è alla ricerca di un centrocampista. Però, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport, un solo uomo dentro i rossoneri potrebbe stimolare la Vecchia Signora.

Scambio per Vlahovic: la richiesta della Juventus

Un solo nome, quindi. Un nome che però Allegri non vorrebbe dare così a cuor leggero anche se gli agenti stanno cercando di piazzarlo. Parliamo di Chukwueze, nigeriano, che ha diversi estimatori in Turchia, ma al momento non è decollata nessuna trattativa. Una situazione che stuzzica la Juventus, che non prenderebbe nessun altro nome in considerazione.

Il Milan quindi avrebbe anche la carta per arrivare a Vlahovic, ma come detto vuole temporeggiare e capire se la richiesta di 25 milioni di euro che la Juve per ora ha dato al cartellino del giocatore possa essere diversa negli ultimi giorni di mercato. Anche perché in quel caso i bianconeri potrebbero anche essere costretti a cedere il giocatore per non pagare lo stipendio più grosso della Serie A. In tutto questo, Dusan, avrebbe già detto sì al possibile ritorno con Massimiliano Allegri.