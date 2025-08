Botto dalla Juventus: è chiusa con i Friedkin

Il mercato della Juventus è già costato parecchio alla società bianconera tra acquisti e riscatti. Ora occorrono altre uscite per nuovi ingressi.

La prima uscita stagionale della Juventus di Igor Tudor non avrebbe potuto dire nulla di più di quanto era lecito attendersi. Infatti ha detto poco e nulla.

Il 2-2 con la Reggiana ha confermato che Jonathan David può rivelarsi un acquisto indovinato, che il ritorno di Gleison Bremer può rappresentare l’acquisto più importante in vista della prossima stagione ma anche che la compagine bianconera ha bisogno di ulteriori innesti per completare un organico che dovrà affrontare al meglio tre competizioni.

Le casse della società bianconera hanno già dato per mettere in sicurezza, finanziariamente parlando, operazioni di mercato avviate la scorsa stagione da Cristiano Giuntoli. Le esigenze della Juventus, a tre settimane dall’inizio del campionato, impongono ora che vi siano nuove operazioni in uscita per chiudere il cerchio degli acquisti.

Douglas Luiz si accasa dai Friedkin?

Le operazioni in uscita che il direttore generale, Damien Comolli, intende chiudere al più presto riguardano le spine nel fianco della società bianconera: Dusan Vlahovic e Douglas Luiz su tutti.

Chissà che la rete siglata da Dusan Vlahovic contro la Reggiana non ingolosisca ulteriormente il Milan di Massimiliano Allegri e spinga la società rossonera a forzare l’arrivo a Milanello dell’attaccante bianconero. Sul fronte Douglas Luiz le ultime novità ci arrivano, invece, da givemesport.com.

Al termine di una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista, il centrocampista brasiliano della Juventus ha voglia di ritornare in Premier League. E la Premier League pare abbia fretta di riabbracciare il suo figliol prodigo dopo soltanto un anno di lontananza.

Everton e Nottingham Forest lo seguono da tempo. I Toffees, di proprietà dei Friedkin, ed il suo tecnico David Moyes, farebbero carte false per portarlo a Liverpool ma la Juventus pretende denari veri, 35 milioni di sterline, pari a 40 milioni di euro. Troppi anche per la generosa ed ambiziosa proprietà americana.

L’Everton vorrebbe infatti acquisire il giocatore con la formula del prestito inserendo il diritto di riscatto. La Juventus, invece, punta ad una cessione a titolo definitivo o, al massimo, ad un prestito che includa l’obbligo di riscatto. Anche il Nottingham Forest valuta le richieste della Juventus.

Alla società bianconera non resta che attendere, ma fino a quando?