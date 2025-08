Calciomercato Roma, Chiesa in bianconero con lo scambio

Il mercato della Roma prosegue con il preciso intento di mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini gli ultimi giocatori richiesti dal tecnico.

C’è un mercato italiano che, tranne rarissime eccezioni, il Napoli campione d’Italia è una di queste, annaspa faticosamente zavorrato da centinaia di milioni di euro di debiti che non permettono ulteriori sforamenti a livello di bilancio.

Ecco allora trattative infinite, per profili poco più che sufficienti, che si giocano sul centesimo di euro, su formule cervellotiche che parlano spesso di prestiti e di riscatti pagabili in infinite annualità.

Ed in questo pozzo senza fondo di debiti e di insoluti vi sono pressoché tutte le grandi del calcio italiano, soprattutto le due storiche società italiane, ovvero Juventus ed Inter. C’è poi un altro mercato che sembra viaggiare ad una velocità dieci volte maggiore.

Ed i numeri sono impressionanti. Ad oggi la società che in Europa ha investito di più è il Liverpool, fresco campione d’Inghilterra. I Reds hanno fin qui speso quasi 300 milioni di euro. E non hanno ancora terminato il loro mercato.

Federico Chiesa di nuovo in bianconero?

E’ il mercato della Premier League con i suoi numeri inimmaginabili. Per l’Italia.

Il Liverpool ha deciso di puntare dritto all’obiettivo Alexander Isak dal Newcastle United. La prima offerta dei Reds, pari a 110 milioni di euro, è stata rispedita al mittente. Secondo quanto riportato dal giornalista Sebastien Vidal il Liverpool potrebbe cambiare strategia:

“Il Liverpool potrebbe prendere in considerazione l’idea di includere uno o due giocatori tra Darwin Nunez, Harvey Elliott, Kostas Tsimikas, Tyler Morton e Federico Chiesa per abbassare il prezzo richiesto di 150 milioni di sterline per Isak“.

Per Federico Chiesa un’opportunità di restare nel campionato più prestigioso del mondo con il rischio, però, di perdere un’altra stagione e, conseguentemente anche la maglia azzurra. Per l’ex attaccante della Juventus non mancano le richieste in Serie A. Dalla Roma al Napoli fino all’Atalanta sono diverse le società che hanno chiesto informazioni.

Per Gian Piero Gasperini l’esterno di Genova sarebbe il profilo perfetto per completare il reparto offensivo del suo undici giallorosso ideale. Ma c’è un mercato italiano che annaspa faticosamente ed un club che può arrivare ad una spesa di 450 milioni di euro!