Colpo di scena Juventus: salta tutto a un passo dall’accordo

La mazzata per i bianconeri è clamorosa: allarme fragoroso per la ‘Vecchia Signora’, chiamata a rispedire al mittente un nuovo assalto

Archiviato il deludente pareggio ottenuto contro la Reggiana nel corso della sua prima amichevole della pre-season, la Juventus è subito volata in Germania. Con la consapevolezza di dover ancora lavorare molto per plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, Igor Tudor sa che non può permettersi passi falsi in vista di una stagione che si preannuncia lunga e tortuosa.

Messaggio che – per bocca di Comolli – sembra aver recepito anche la società, alle prese con la risoluzione dei tanti casi che stanno bloccando i tentativi di manovra in entrata effettuati dalla ‘Vecchia Signora’. Discorso, quest’ultimo, che si staglia piuttosto bene nell’analisi dei tanti reparti finiti in tempi e in modi diversi sotto la lente di ingrandimento della Juventus. La telenovela Vlahovic, sotto questo punto di vista, non può affatto passare inosservata; un discorso per certi aspetti analogo può essere fatto poi per Nico Gonzalez, visto che l’eventuale cessione dell’argentino permetterebbe a ‘Madama’ di sferrare l’assalto convinto a Jadon Sancho sul quale è ritornato a mettere gli occhi il Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus, intrigo Sancho: telenovela infinita

Come noto, sfruttando gli ottimi feedback avuti dall’esterno inglese negli anni di militanza in giallonero, il Borussia è ritornato prepotentemente alla carica su Sancho lanciando il suo guanto di sfida alla Juventus, che pure aveva trovato un accordo di massima con la compagine tedesca che con gli agenti del calciatore. Ma non è finita qui.

Consapevole di potersi ancora giocare le sue carte, anche il Besiktas cullerebbe possibilità concrete di mettere le mani sull’esterno offensivo di proprietà dei Red Devils. Sfruttando la fase di stallo che sta caratterizzando le negoziazioni tra Sancho e la Juventus, il club turco – secondo quanto riferito da Fotomac – starebbe provando a forzare i tempi del suo blitz.

Una decisione maturata dalla consapevolezza di potersi ritagliare interessanti spazi di manovra benché quella turca, almeno per il momento, non rappresenti l’opzione preferita da Sancho che ha già rispedito al mittente la proposta messa sul piatto dal Fenerbahçe, obbligando Mourinho a virare su altri obiettivi. Anche per questo, a meno di clamorosi colpi di scena, il Besiktas parte da una posizione piuttosto defilata nella corsa all’esterno: staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi.