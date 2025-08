La Juventus lo strappa all’Atletico: “Trasferimento inevitabile”

Tre settimane e sarà campionato. Una scadenza che preoccupa non poco Igor Tudor alle prese con un mercato che non gli sta offrendo quanto da lui richiesto.

Il calendario recita 24 agosto ore 20.45, Allianz Stadium, Juventus-Parma. L’inizio ufficiale della stagione di una Juventus ancora nel pieno di una ristrutturazione che procede assai più lentamente del previsto.

I nuovi acquisti sbarcati alla Continassa sono soltanto due: il difensore Joao Mario e l’attaccante Jonathan David. Le altre operazioni che hanno visto protagonisti Lloyd Kelly, Pierre Kalulu e Francisco Conceicao trattasi, per i primi due, di riscatti mentre per il talento portoghese si è trattato di un acquisto a titolo definitivo. E sono tutti volti già ‘noti’.

Il direttore generale, Damien Comolli, lavora per cessioni che potrebbero poi permettere l’acquisizione dei profili ancora necessari per completare la rosa da affidare ad Igor Tudor. Tutti i reparti potrebbero, il condizionale è quanto mai d’obbligo, essere interessati a nuovi ingressi. Anche il centrocampo.

Il nome nuovo per il centrocampo di Tudor è Mateus Fernandes?

Il duo Comolli-Modesto sta monitorando il mercato alla ricerca del prospetto giusto al prezzo giusto per la nascente Juventus.

Su uno dei nomi presenti sui taccuini dei dirigenti bianconeri si è pronunciato caughtoffside.com. Non soltanto la Juventus ma anche West Ham, United Leeds United, Crystal Palace, Atletico Madrid seguono con attenzione il talento del Southampton, Mateus Fernandes.

Centrocampista portoghese, classe 2004, Mateus Fernandes ha rappresentato forse l’unica nota positiva della passata stagione per il Southampton che ha dovuto dire addio alla Premier League a seguito di una dolorosa retrocessione.

Un giocatore con le qualità del giovane centrocampista portoghese non può restare al Southampton e giocare la prossima stagione in Championship e pertanto è un giocatore di fatto sul mercato. Il Southampton lo valuta 20 milioni di sterline.

Il West Ham è pronto all’investimento ma Mateus Fernandes è in attesa di una chiamata più prestigiosa che può arrivare dall’Italia, sponda Juventus, o dalla Spagna, sponda Atletico Madrid. Ancora non vi è alcuna trattativa in corso ma la Juventus, dopo qualche cessione, potrebbe investire sul talentuoso centrocampista lasciando Diego Simeone a mani vuote.