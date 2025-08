LIVE | Calciomercato Roma, dilemma Dovbyk: Gasp non si accontenta – Le news di domenica 3 agosto

Giallorossi scatenati sia in campo che sul mercato: le ultime mosse di Massara, occhio ai reparti sotto la lente di ingrandimento

Reduce dalla convincente vittoria ottenuta in amichevole contro il Lens, la Roma si proietta ai prossimi impegni della pre-season con rinomate certezze. Intanto, in chiave mercato Massara continua a muoversi su più fronti: dopo aver ufficializzato Ghilardi, fari puntanti sull’attacco e il centrocampo. Il tutto senza trascurare la posizione riguardante Artem Dovbyk che, in caso di offerta convincente, potrebbe fare le valigie. Segui con noi tutte le notizie e le indiscrezioni di oggi, domenica 3 agosto 2025.

08:30 Secondo la Gazzetta dello Sport, Gasperini vorrebbe almeno altri tre calciatori: Echeverri ed Enciso i nomi più caldi, con il tecnico giallorosso che spinge anche per un altro centrocampista e un altro innesto in difesa.