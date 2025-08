Scambio con la Juve: offerta irrinunciabile e addio Roma

Scambio con la Juventus e addio Roma dopo l’offerta irrinunciabile. Ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato che coinvolgono anche il Milan.

Uno degli aspetti coi quali la Roma si sta interfacciando con maggiore attenzione in questa fase è l’individuazione di profili ben in grado di sposarsi con le caratteristiche di gioco contraddistinguenti Gian Piero Gasperini. Il nuovo allenatore giallorosso, già in queste prime uscite, sta dando modo di far intravedere fino a che punto intenda emulare tatticamente e tecnicamente quanto fatto a Bergamo in questi anni, ben conscio di dover impostare tale lavoro su una base tecnica ben precisa e ponderata.

Le sue stesse dichiarazioni di queste settimane hanno fatto comprendere come il mister sia tutt’altro che intenzionato ad accontentarsi, richiedendo in questo modo giocatori ben specifici e il cui apporto e contributo possa aiutare concretamente al miglioramento della rosa nel suo collettivo. Dall’altro lato, ai piani alti di Trigoria, c’è chi come Massara non ha mai smesso di lavorare in tal senso, distinguendosi per trattative concluse e dialoghi ben avviati con tante società, a livello europeo, italiano e non solo.

I nuovi arrivati, per ora, paiono trovare felicemente spazio nelle rotazioni e negli usi del Gasperini, alla luce di un modus operandi societario che vuole vedere i giallorossi intervenire unicamente in modo coerente alle richieste dello stesso mister. Da questo punto di vista, dunque, si attende con curiosità l’evoluzione di uno scenario che non poche attenzioni ha generato in questa fase.

Calciomercato Roma, scambio con Juventus o Milan: gli snodi del futuro di Krstovic

Ci riferiamo a quanto sta accadendo ad Artem Dovbyk, ieri escluso dai titolari dell’amichevole con il Lens e, da diverse settimane a questa parte, annoverato nella lista di possibili partenti in casa Roma. La posizione giallorossa, in realtà, è molto chiara: Dovbyk non è incedibile, ma lasciarlo andare via dopo un solo anno significa portare nelle casse giallorosse una cifra congrua, attestantesi ad oggi sui 40 milioni di euro.

Se, chi e quando riuscisse ad arrivare ad una proposta del genere in quel di Trigoria non è presto detto. Ben più chiaro, invece, quale sia la strada che la Roma intende seguire in caso di addio a Dovbyk: investire buona parte dell’incasso in un giocatore pronto a giocarsi la titolarità con Ferguson e che sia direttamente individuato da Gasperini come nome ideale in quel ruolo. Il profilo più caldo, da tale punto di vista, risponde al nome di Krstovic, tutt’altro che nuovo ad accostamenti alla Roma e, più in generale, ai piani alti di una Serie A che ha dimostrato di poter meritare.

A tal proposito, non va trascurato anche lo scenario di possibili ingerenze e trattative con scambio coinvolgenti altre realtà. In Italia, infatti, Krstovic piace notoriamente anche a Milan e Juventus, tra le varie. Rispettivamente con esigenze diverse, non è da escludersi che le due strisciate possano muoversi inserendo nei dialoghi proposte di scambio. Un nome stuzzicante per Corvino in quel di Torino potrebbe essere Adzic, mentre a Milano potrebbe essere preso in considerazione un profilo come quello di Bondo.