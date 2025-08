Sesko al posto di Kolo Muani: nero su bianco in arrivo

Sesko al posto di Kolo Muani, arriva il nero su bianco che pone fine alla telenovela in casa Juventus e non solo. Ecco le ultime di calciomercato.

Tante questioni continuano a tenere elevata l’attenzione in quel di Torino, dove il progetto di Igor Tudor, ufficialmente iniziato lo scorso marzo, ha trovato prosieguo anche dopo il trimestre dell’ex Hellas Verona sulla panchina della Juventus. Dinamiche più genericamente coinvolgenti il valzer di panchine di maggio e giugno, così come la stessa qualificazione alla Champions League da parte di Locatelli e colleghi, hanno portato i bianconeri a confermare l’allenatore.

Più genericamente, però, non sono mancati cambiamenti e novità all’interno del mondo bianconero, come ricorda la presenza di Comolli e l’addio a Giuntoli, che ha sancito, di fatto, il fallimento del progetto catalizzato con l’arrivo dello stesso Thiago Motta lo scorso anno. A Torino, dunque, si sta guardando con entusiasmo e lungimiranza ad un futuro che ha tanto da dire e offrire, previo l’incastro degli giusti scenari e la capacità dei nuovi addetti ai lavori di non ripetere gli errori del recente passato.

Più nello specifico, lo stesso Comolli è stato fin qui in grado di mettere nelle mani di Tudor elementi funzionali e coerenti con le idee del tecnico, imbattendosi spesso anche in trattative vantaggiose come, su tutte, quella per David del Lille. La questione attacco, però, in casa Juventus continua a tenere elevatissima l’attenzione di dirigenza e proprietà, alla luce della delicata situazione Vlahovic e della consequenziale consapevolezza di non poter fare affidamento sul solo David per l’intera stagione.

Intreccio con Sesko e la Premier League: le ultime in casa Juventus su Kolo Muani

Proprio mentre il bomber serbo continua a far vedere sprazzi di sé in amichevole, la posizione contrattuale e le dinamiche sottilissime e delicate non cambiano in alcun modo.

Motivo per cui, dunque, parallelamente alla ricerca di una soluzione in uscita che assecondi tutte le parti in causa, si sta anche continuando a valutare una rosa di nomi con la quale implementare il reparto offensivo. Tra questi, a poche settimane dal riscatto ufficiale di Conceicao, si registra anche quello di Kolo Muani. L’attaccante del PSG, reduce da un bel semestre in Serie A, è profilo ben gradito per eclettismo e qualità alla Juventus, che, però, non è riuscita a trovare finora una proposta che ne permettesse un ritorno e una permanenza in Italia.

Frattanto, alla luce di un’età giovane e di quei margini di miglioramento fatti vedere soprattutto in Germania, Kolo Muani piace anche ad altre nobili realtà europee. Nello specifico, non va dimenticato delle attenzioni provenienti dalla Premier League e, soprattutto, da club come Manchester United e Newcastle. A tal proposito, va ricordato, come questi due club, però, siano concretamente alle prese con la questione Sesko.

Il centravanti del Lipsia, come scrive Graeme Bailey, si appresta a decidere il proprio futuro, che parrebbe ricondurre proprio ad una di queste due società. Lo United è pronto a sottoscrivere l’offerta al Lipsia, proprio mentre lo stesso Newcastle continua a mantenere vivi i dialoghi e i rapporti dopo la prima offerta, considerata non congrua dai tedeschi ma tutt’altro che incapace di permettere di assistere a concreti e potenzialmente risolutivi avvicinamenti tra le parti.

Coinvolto, in tutto ciò, proprio lo stesso Kolo Muani, il cui futuro, dunque, oltre che dalla Juventus, potrebbe dipendere anche dall’esito di tale scenario di calciomercato.