Addio Dovbyk, il bomber ha detto sì a Inzaghi: Juve già avvisata

Artem Dovbyk sempre in uscita se arriva l’offerta giusta: ora c’è il possibile incastro con Simone Inzaghi e quell’ultimo sì che cambia le carte in tavola

Il bomber ucraino non sta facendo impazzire Gasperini in questa prima fase di pre-season e Massara sta provando a piazzarlo a condizioni vantaggiose. Diversi club hanno chiesto informazioni ma ancora non c’è stata nessuna offerta ufficiale sul piatto.

Che intrecci per quanto riguarda gli attaccanti a livello internazionale. Non ci sono solo le squadre di Serie A che devono ricostruire i propri reparti offensivi, ma anche le big di Premier League stanno facendo cambiamenti importanti. Gyokeres all’Arsenal è stato un colpo da mille e una notte e il Manchester United vuole rispondere con Sesko dal Lipsia. Il Liverpool è andato deciso su Ekitike e vuole Isak del Newcastle. In tutto questo c’è anche bisogno di cedere e tra gli esuberi in casa Reds figura Darwin Nunez.

Secondo quanto riportato dal portale inglese TEAMtalk, l’uruguagliano ha preso una decisione importante: lasciare il Liverpool per trasferirsi all’Al–Hilal, da Simone Inzaghi. L’attaccante è rimasto colpito dall’ambizioso progetto a lungo termine dei sauditi e soprattutto con l’ingaggio del famoso allenatore italiano, che può garantirgli un progetto serio anche dal punto di vista tattico.

Darwin Nunez dice sì all’Al-Hilal: Dovbyk torna utile per la Juventus

I colloqui tra il campo di Nunez e l’Al Hilal sono iniziati a fine aprile, ma le trattative si sono fatte più serie nelle ultime settimane, soprattutto dopo la firma di Victor Osimhen con il Galatasaray (era un obiettivo concreto). La scelta di Nunez potrebbe spostare qualcosa anche in casa Juventus e di rimbalzo dalle parti della Capitale. Si perché i bianconeri, che stanno incontrando delle difficoltà nella trattativa per Kolo Muani, avevano messo tra i candidati per il ruolo di attaccante anche Darwin Nunez. Uscito di scena l’uruguaiano torna di moda il nome di Dovbyk, che la Roma darebbe via volentieri a certe condizioni.

Massara tiene la porta aperta e chiede almeno 30 milioni di euro, di certo una cifra non proibitiva per Comolli ed Elkann. Vedremo se nei prossimi giorni il pressing della Vecchia Signora si farà sempre più incalzante sull’ex centravanti del Girona. Il futuro è ancora tutto da scrivere.