Addio Dovbyk, il sostituto è già giallorosso: beffate Juve e Milan

Il calciomercato estivo è pronto a esprimere con vigore il proprio potenziale. Ecco le ultime su un’operazione particolarmente chiacchierata di recente

L’obiettivo è chiaro: riportare la Roma tra le prime quattro squadre d’Italia e, dunque, permettere ai tifosi giallorossi di tornare ad ascoltare quelle soavi e iconiche note che caratterizzano ogni partita della coppa dalle grandi orecchie. Tornare in Champions è ciò che Gasperini desidera per la sua nuova Roma, ma c’è persino qualcuno che, tra i vicoli della città eterna, sta manifestato un entusiasmo tale da far parlare persino di obiettivi più altisonanti.

Intanto tuttavia, per far sì che tali aspettative trovino quantomeno un terreno fecondo su cui crescere, occorre costruire una formazione che rispetti le esigenze tecnico-tattiche dell’ex tecnico della Dea, le cui preferenze in termini di calciatori sono piuttosto note.

Gasperini è senza dubbio celebre per la capacità di concepire un sistema di gioco in grado di garantire un numero di gol stagionali piuttosto impressionante, che in questo momento sembrerebbe in parte scontrarsi con il recente passato giallorosso.

Se è infatti innegabile l’efficienza con cui Ranieri ha conquistato i luccicanti risultati della seconda parte della stagione romanista, è altrettanto evidente come il tecnico romano abbia ottenuto la gran parte dei punti attraverso un approccio piuttosto parco in termini di gol, ottenendo più volte la vittoria per 1 a 0. In quest’ottica sono emerse di recente delle voci particolarmente rumorose.

Dovbyk svuota l’armadietto? Gasperini ha scelto l’erede

Per alcuni il primo anno di Dovbyk in terra giallorossa, nonostante statistiche indubbiamente al di fuori dall’eccellenza (32 presenze e 12 gol), potrebbe persino essere considerato una solida base per un futuro roseo, in particolare se contestualizzato ad una stagione in cui i giallorossi hanno cambiato ben tre allenatori; per altri, invece, la sensazione è che il premio da capocannoniere della Liga sia stato piuttosto casuale.

Una cosa è tuttavia certa: Dovbyk sembrerebbe non rientrare nella lista degli incedibili stilata da Gasperini. A confermarlo è Eleonora Trotta sul proprio account twitter, dove, oltre ad affermare che probabilmente l’ucraino farà le valige, sono giunte anche delle conferme sulla prima scelta di Gasperini nel caso in cui il numero 9 giallorosso dovesse partire.

Il nome in questione è ancora quello di Nikola Krstovic, sul quale si è recentemente mossa anche l’Atalanta di Juric e per cui Juventus e Milan riservano delle attenzioni in quanto a colpo da tentare in extremis.