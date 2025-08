Addio Roma: lo scambio coi rossoneri fa fuori la Juve

Addio Roma, lo scambio con i rossoneri fa fuori anche la Juventus. La decisione è stata presa, anche se il giocatore non ha ancora detto sì

C’è la questione centravanti aperta in casa Roma. E non solo: anche dentro la Juventus lì, sulla prima linea, si cercano elementi che possano aiutare nel corso della stagione.

Per diversi motivi, ovvio. Ma quello principale che accomuna entrambe le squadre è uno e solo. Sia Dovbyk, dentro i giallorossi, sia Vlahovic (e questo è molto più sicuro), hanno il futuro in bilico. Valutazioni in corso per quanto riguarda l’ucraino, mentre il bianconero con un contratto in scadenza tra meno di un anno e con un ingaggio pesantissimo sta cercando una sistemazione. E sia nella Capitale, sia a Torino, si sta provando a lavorare per il colpo in attacco, con un uomo in comune, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi: Rasmus Hojlund.

Calciomercato Roma, la decisione dello United per Hojlund

Il centravanti del Manchester United – che ha già lavorato con Gasperini all’Atalanta – è il nome in comune. E ci sono delle buone possibilità che lo stesso, questa estate, possa lasciare la Premier League. Non ha mai convinto Amorim e in due stagioni non è mai realmente riuscito a giustificare quell’investimento clamoroso che i Red Devils avevano fatto per strapparlo alla Dea, insomma, una situazione che costringe quasi all’addio.

Si è parlato anche della possibilità di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma secondo le ultime informazioni che sono state riportate da Sacha Tovalieri, lo United lo vorrebbe inserire in una trattativa clamorosa per portare Ekitike in Inghilterra: “Per abbassare il costo del trasferimento di Hugo Ekitike, il Manchester United sta cercando di convincere l’Eintracht Francoforte a includere Rasmus Højlund nell’accordo. Lo stesso approccio è stato tentato con il Lipsia, ma coprire il suo stipendio è una sfida, e Rasmus Højlund preferisce rimanere a Manchester e mantenere il suo attuale ingaggio. Non è chiaro nemmeno come il giocatore si senta riguardo al fatto di essere usato come merce di scambio”.

Insomma, la situazione è da tenere sotto la lente d’ingrandimento per le prossime settimane anche perché la sensazione è che Hojlund – o almeno questa è arrivata nel corso delle scorse settimane – qualora dovesse lasciare davvero lo United preferirebbe tornare in Italia. E Juve e Roma sono alla finestra.