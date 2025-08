Calciomercato Roma, firma UFFICIALE fino al 2030 e addio Milan

Arriva un accordo ufficiale fino al 2030 che chiude ogni discorso di interesse da parte del Milan: in questa firma è coinvolta anche la Roma dal punto di vista economico

I giallorossi speravano in un epilogo differente, esattamente come i rossoneri. Purtroppo per entrambe alla fine il club di appartenenza e il giocatore sono arrivati ad un’intesa definitiva. Proseguirà la sua carriera dove si trova, con buona pace di tutti.

Il Milan e la Roma sono in questo momento concorrenti sul mercato degli attaccanti, visto che entrambe stanno cercando un giocatore offensivo che possa fare la differenza. Gasperini vorrebbe un giocatore diverso da Dovbyk come caratteristiche, in grado di fare sia un lavoro spalle alla porta che in profondità. Per ora Massara deve concentrarsi sulla cessione dell’ucraino, per poi andare eventualmente ad affondare il colpo su un altro obiettivo. Per quanto riguarda il Milan, invece, si continua a parlare dell’ipotesi Vlahovic, caldeggiata da Allegri ma difficile da realizzare per i parametri economici legati all’ingaggio del serbo.

Ci sono altri nomi che piacciono al Diavolo, come Gonçalo Ramos, in uscita dal PSG e lo stesso Darwin Nunez, che però viene dato molto vicino all’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Tra i vari candidati per affiancare Santiago Gimenez c’è anche Patrick Schick o sarebbe meglio utilizzare il verbo al passato.

Patrick Schick rinnova con il Leverkusen: addio ipotesi Milan e bonus per la Roma

Schick, classe ’96, con un trascorso nella Roma, attualmente milita nel Bayer Leverkusen ed è reduce da un’ottima stagione, in cui ha superato quota 20 gol complessivi. Il giocatore ceco era finito nel mirino del Milan, che lo avrebbe visto benissimo nel suo scacchiere, al fianco o al posto del messicano. Il problema, però, è che il sogno è sfumato nel momento in cui “Le aspirine” hanno annunciato il rinnovo di contratto dell’ex Sampdoria.

Sul proprio profilo X, infatti, il Leverkusen ha condiviso l’immagine di Schick che pone la firma sul suo nuovo accordo, che avrà scadenza giugno 2030. Nulla da fare quindi per Allegri, ma anche per i Friedkin, che speravano di poter incassare il 10% sulla futura rivendita che gli spettava di diritto. Sarebbero stati milioncini benedetti per Massara.