No a Guardiola e sì alla Roma: la rinuncia fa sognare i tifosi

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno rotto gli indugi e hanno deciso di puntare su Echeverri. Ecco la situazione attorno all’attaccante del City

La Roma vuole Echevveri del Manchester City. Massara ha rotto gli indugi, e sta lavorando da diverse settimane per il giocatore argentino, classe 2006, che tanto piace dalle parti di Trigoria.

Se nella zona destra della trequarti è tutto sistemato, e non ci dovrebbe essere scossoni, dall’altro lato manca un elemento che possa aiutare Gasperini nelle scelte. E allora tutte le possibilità, il diesse giallorosso, se le sta giocando su un giocatore che Guardiola non vorrebbe perdere del tutto e che è stato strappato al River Plate per 18 milioni di euro più altri 9 di bonus. Una cifra importante, senza dubbio, che i giallorossi potrebbero anche investire. Ma siccome il Manchester non ha nessuna intenzione di perderlo, allora si sta lavorando sulla formula.

Calciomercato Roma, la formula per Echeverri

Da un lato, quello inglese, c’è la volontà di mandarlo in prestito secco e questo non convince nessuno dentro la Roma. Quindi si lavora ai fianchi del club d’Oltremanica – che vorrebbe mandarlo al Girona – ma questa situazione non convince per niente il giocatore che, secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina da Il Tempo, ha detto sì ai giallorossi che gli hanno messo davanti un progetto importante.

Difficile, complicato arrivare a dama: ma in questo momento Echeverri è il primo nome sulla lista di Massara che cercherà in tutti i modi di portarlo alla corte di Gasperini nei prossimi giorni. Ci sarebbero, a occhio, diverse possibilità per trovare una formula “creativa” che possa convincere tutti. Però se il City non cambia idea sarebbe tutto inutile. Ore calde, quindi, dentro Trigoria – Massara infatti è ancora in Italia appunto per il mercato e andrà in Inghilterra con la squadra mercoledì – per arrivare all’attaccante che è stato sicuramente promesso a Gasperini. Insomma, di dubbi sul primo obiettivo non ce ne stanno più. Operazione difficile, ma non del tutto impossibile soprattutto per la volontà del giocatore.