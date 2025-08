Vlahovic al Milan senza lo scambio: trovato l’accordo

Le società nostrane sono definitivamente entrate nel vivo del calciomercato estivo. Ecco le ultime in merito ad uno dei colpi più chiacchierati delle ultime settimane

Il giro di boa della sessione estiva del calciomercato è compiuto, il che non può che caricare di ulteriore pressione le dirigenze delle varie big nostrane attualmente impegnate nell’assemblare la formazione più competitiva per la stagione in arrivo.

Facciamo infatti fatica a pensare ad una squadra della parte sinistra della classifica che non sia attualmente impegnata in una profonda riscrittura delle proprie caratteristiche in termini di organico, anche e soprattutto considerando che la gran parte delle società prese in considerazione ha compiuto una metamorfosi in panchina a cui difficilmente non corrisponde una conseguente ristrutturazione della rosa.

È indubbiamente questo il caso del Milan di Massimiliano Allegri, che tra cessioni impossibili da evitare – basti pensare all’incalcolabile perdita derivante dall’addio di Tijjani Reijnders, le cui qualità sono oramai note a tutto il panorama calcistico europeo e non solo – e il cambio in panchina, non ha certamente la possibilità di rimanere passiva in termini di operazioni in entrata.

Per ora i rossoneri hanno infatti recuperato Saelemaekers e portato a Milano perle del calibro di Ricci, Modric e Estupinan. Allegri è tuttavia un allenatore piuttosto bisognoso in quanto a peso specifico in campo, il che costringerà i vertici rossoneri a proseguire le ricerche. In tal senso spiccano senza dubbio alcuno le recenti indiscrezioni relative a Dusan Vlahovic.

Vlahovic al Milan? Ecco la prossima mossa di Tare

La sua avventura in terra bianconera è stata senza dubbio alcuno tra le più controverse del recente passato juventino, per via di una serie di ostacoli e incompatibilità che Vlahovic ha incontrato lungo il suo turbolento percorso torinese.

Partendo dal difficile contesto creatosi nel corso della gestione Allegri – alcuni affermavano che l’approccio particolarmente conservativo di Allegri non favorisse il centravanti serbo in termini di numeri -, passando per l’altrettanto deludente e sorprendentemente breve epoca Motta, fino ad arrivare all’estenuante lotta con Kolo Muani per un posto da titolare durante la gestione di Tudor, è innegabile che Vlahovic non abbai rispettato le aspettative generate nel corso della sua esperienza viola.

Adesso tuttavia, secondo quanto emerso nelle scorse settimane, pare che Allegri voglia tentare un secondo tentativo nei confronti dell’ex Fiorentina e, in tal senso, nelle ultime ore sono giunte notizie di particolare rilievo.

Difatti pare che, secondo quanto riportato da Momblano a Juventibus, il Milan dovrebbe affondare il colpo appena rientrato dalla Germania, il che fa facilmente intendere che l’accordo tra i rossoneri e il bomber classe 2000 sia già chiuso. Inoltre, se fino ad oggi si era parlato di un possibile affare in cui sarebbe stata prevista una contropartita, pare che ora i rossoneri potrebbero avventurarsi sulla via dell’acquisto secco.