Zirkzee al posto di Vlahovic, UFFICIALE: Milan-Juve è finita

Il mercato della Juventus di Igor Tudor appare sempre più legato alle scelte del Milan di Massimiliano Allegri. I due attaccanti, però, risolvono tutti i problemi.

La Juventus attende novità dalle numerose trattative in corso che paiono però infilate in strade senza uscita. Il direttore generale bianconero, Damien Comolli, si aspetta a breve l’operazione stappa-mercato che potrebbe dare poi rapido avvio alle operazioni in entrata.

La preoccupazione maggiore della Juventus, e di Damien Comolli, è esattamente la stessa che ha tolto il sonno per due anni all’ex direttore tecnico della società bianconera, Cristiano Giuntoli: Dusan Vlahovic.

Scadenza contrattuale 2026 ed un ingaggio che a partire dal 1° luglio 2025 assicurerà al centravanti serbo, tra parte fissa e bonus concordati, la cifra di 12 milioni di euro netti. Naufragati tutti i tentativi di rinnovo contrattuale, con relativa spalmatura del lauto stipendio, alla Juventus non rimane altra possibilità se non quella di cedere il suo attaccante.

Juventus, Milan e l’incastro vincente

Il Milan di Massimiliano Allegri si affida all’esperienza, ed alla competenza, del suo direttore sportivo Igli Tare per gli ultimi innesti da apportare alla rosa rossonera.

Al momento le attenzioni della nuova coppia del Milan sono tutte incentrate sul nuovo attaccante che dovrà attraversare il cancello di Milanello. Ed il nuovo attaccante del Milan, almeno nelle volontà di Allegri e di Tare, ha il volto di Dusan Vlahovic.

C’è da trovare un accordo tra le due società ma se il Milan vuole acquistare il serbo e se la Juventus intende cederlo… In caso di cessione di Dusan Vlahovic l’altra coppia formata da Igor Tudor e Damien Comolli con quale attaccante pensa di sostituire il classe 2000?

Alla ridda di ipotesi, più o meno verosimili, riguardo il nuovo possibile attaccante della Juventus, ha provato a rispondere l’Agenzia di Scommesse Sisal e la risposta sorprende poiché sembra che l’orologio del mercato sia andato indietro esattamente di un anno.

A quando la Juventus, targata Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, ha inseguito, e non per poco tempo, Joshua Zirkzee, attaccante olandese, classe 2001, esploso proprio nel Bologna del tecnico italo brasiliano.

Per Sisal è Joshua Zirkzee il nome giusto per la nuova Juventus, quotato a 3.50.

Con Joshua Zirkzee alla Juventus si spalancherebbero anche i cancelli di Milanello per Dusan Vlahovic. Per una doppia coppia, Igor Tudor – Damien Comolli e Massimiliano Allegri – Igli Tare finalmente sorridenti. Chissà.