Accordo raggiunto con il club: il sogno della Juve finisce qui

L’area tecnica bianconera deve far fronte ad un nuovo improvviso colpo di coda: gli ultimi risvolti della trattativa

Il mercato della Juventus sta attraversando una delle sue fasi più calde. E non potrebbe essere altrimenti, visto che dopo aver chiuso con il Marsiglia l’operazione Weah – che da pochi minuti ha lasciato il ritiro in Germania per raggiungere la corte di De Zerbi – i bianconeri hanno necessità di perfezionare altre operazioni.

Vendere per avere poi margini di manovra per comprare. Questo è il diktat al quale la ‘Vecchia Signora’ non può sottrarsi in una sessione estiva che vede i bianconeri fluttuale nel mare dei ‘vorrei, ma ora non posso’. Lo sta vivendo sulla sua pelle Randal Kolo Muani, che pur spingendo molto per ritornare all’ombra della Mole, è costretto ad aspettare suo malgrado l’evolversi della situazione Vlahovic.

Quello riguardante il bomber francese è in realtà soltanto un tassello di un mosaico molto più ampio che coinvolge anche calciatori che non hanno mai vestito la maglia della Juventus. Tra questi, impossibile non menzionare anche Jadon Sancho, per il quale la ‘Vecchia Signora’ ha già raggiunto un accordo di massima con il Manchester United sulla base di un trasferimento a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, nuova batosta per Comolli: così salta tutto

Fino a quando l’addio di Nico Gonzalez resterà solo un’ipotesi – però – Comolli non può affondare il colpo per l’esterno offensivo inglese per il quale, nel frattempo, diversi club hanno cominciato a muoversi. Il Borussia Dortmund, ad esempio, assolutamente elettrizzato all’idea di riportare in Germania il ‘figliol prodigo’ aprendo il terzo capitolo della sua esperienza in giallonero, ma non solo.

Tra i club disposti a far saltare il banco per Sancho, infatti, occhio soprattutto agli ultimi movimenti dalla Turchia. Come riferito da Mert Karakulak, il Besiktas sarebbe andato ben oltre i primi sondaggi esplorativi riuscendo a trovare l’intesa di massima con il Manchester United. L’interessamento del club bianconero per l’attaccante inglese è datato; la novità degna di nota riguarda semmai i concreti passi avanti compiuti dai due club che avrebbero trovato un accordo sulla valutazione complessiva di Sancho.

Ad ogni modo resta da convincere il diretto interessato che non ha mai preso in considerazione l’idea di trasferirsi in Süper Lig, rispedendo al mittente i sondaggi effettuati dal Fenerbahçe solo qualche settimana fa. La Juventus, però, ha un avversario sempre più concreto nella corsa al classe 2000 e non può più permettersi passi falsi. Sono attese novità concrete a stretto giro di posta.