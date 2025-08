Calciomercato Roma, l’offerta dell’Inter per Hojlund

Il calciomercato estivo della massima lega sta entrando nel vivo del mese più caldo dell’anno. Ecco le ultime sul tema bomber

Il tema relativo al centravanti è senza dubbio alcuno uno dei più caldi dell’attuale massima lega italiana, dove nell’ultimo anno è emersa con prepotenza la crisi dei bomber che a dire il vero sembrerebbe aver colpito l’intero continente.

I centravanti non colpiscono più come un tempo e a testimoniarlo vi sono da una parte i freddi numeri che descrivono una classifica marcatori piuttosto scarna di reti – in cui compaiono più volte giocatori che sono tutt’altro che punte di ruolo (basti pensare a Pulisic, Lookman, Reijnders ecc…) – e dall’altra l’analisi di una tendenza evidente in termini di generale allontanamento del centravanti dalla porta avversaria.

Oggi come oggi, infatti, nella gran parte delle squadre la punta non ha più soltanto il compito di farsi trovare il più vicino alla porta per concludere l’azione, ma, al contrario, ai nuovi bomber viene chiesta una partecipazione attiva all’azione, che spesso può paradossalmente portare i numeri 9 ad aprire spazi per gli inserimenti di esterni e centrocampisti di inserimento che vanno a concludere in porta.

In questo momento, tuttavia, le varie dirigenze delle big nostrane sono più interessate ad incrementare il bottino di reti stagionali della propria squadra rispetto a ragionare su filosofia e tattica calcistica e, per farlo, la sensazione è che la rottura del trend negativo per le punte sia una soluzione piuttosto gettonata. In molti stanno infatti cercando disperatamente il proprio nuovo centravanti e, nelle ultime ore, sono emerse novità di rilievo su questa frenetica ricerca al bomber dalle uova d’oro.

Hojlund mania in Serie A: le big in corsa per il bomber danese

Negli ultimi giorni uno dei nomi che ha movimentato con maggior vigore il calciomercato nostrano è senza dubbio alcuno quello di Rasmus Hojlund. L’attuale centravanti del Manchester United era giunto in Inghilterra circondato da aspettative a dir poco alte, anche e soprattutto a causa dei quasi 80 milioni di euro che i Red Devils bonificarono sul conto dell’Atalanta.

In questo momento, tuttavia, dopo due stagioni non particolarmente brillanti (62 incontri in Premier League deliziati soltanto 14 volte da marcature, mentre in Europa League il bottino migliora con sei reti in quindici presenze), il costo è sceso vertiginosamente e le certezze sulla sua permanenza in terra inglese sono tutt’altro che rocciose.

Sulle sue tracce, infatti, si sono affacciate diverse big nostrane, come il Milan, l’Inter, la Juventus, il Napoli e anche la Roma di Gian Piero Gasperini, allenatore cui il danese classe 2003 trovò la sua dimensione con la maglia della Dea.

Mentre Ten Hag con il suo Leverksuen spingono dalla Germania, lo United ha rifiutato l’offerta dell’Inter di un prestito con opzione di acquisto nel 2026, dato che gli inglesi vorrebbero un addio a titolo definitivo, così da ricaricare immediatamente le proprie casse.