Il Real Madrid lo manda a Milano: decisione già presa

Il Real Madrid lo manda a Milano: una decisione sarebbe già stata presa. Un ritorno clamoroso nelle prossime settimane che si potrebbe verificare

Ci sono alcuni elementi, in alcune squadre davvero importanti, che non hanno mai un posto assicurato in rosa. Giocatori che sono in grado di fare la differenza ma che non giocano con la continuità che meriterebbero. Insomma, che fanno gola a quelle squadre che potrebbero senza dubbio garantire un posto dal primo minuto.

E soprattutto nel Real Madrid, di questi giocatori, ce ne sono parecchi. Uno ha già assaporato l’Italia, come sappiamo, e adesso, stando alle informazioni che sono state riportate da fichajes.net, potrebbe ulteriormente avere meno spazio il prossimo anno. Sì, perché il Real Madrid si è preso Mastantuono, intanto, e poi nel corso del Mondiale per Club è esplosa la stellina che porta il nome di Arda Guler che, a quanto pare, Xabi Alonso vede, eccome. In poche parole, per Brahim Diaz, ci potrebbe essere un addio.

Brahim Diaz torna in Italia, destinazione scelta

Il sito spagnolo citato prima riporta alcune informazioni interessanti. Una di queste è senza dubbio l’interesse concreto che in Italia ci sarebbe per il giocatore: non solo un ritorno al Milan – con Massimiliano Allegri che avrebbe già detto sì all’operazione – ma anche Inter e Napoli ci starebbero pensando in maniera importante.

Un affare che resta complicato, senza dubbio, perché la valutazione che il Real Madrid fa per il giocatore è assai alta: si parla di almeno 50 milioni di euro anche perché, dopo un po’ di prestiti, non c’è la volontà di trattenerlo in rosa o, per meglio dire, non c’è la volontà di tenere in mano il cartellino. Quindi o via a titolo definitivo o niente. Fichajes sottolinea ancora come i club italiani stiano pensando anche di offrire sui 40 milioni di euro per riportarlo in Italia, ma il Madrid da quell’orecchio non ci sente e quindi non vuole scendere nemmeno di un euro. Ovviamente tutto potrebbe cambiare se il giocatore decidesse di chiedere la cessione. Allora sì che tutto ritornerebbe aperto.