Pellegrini subito al Milan: “La Roma deve vendere”

Pellegrini potrebbe salutare immediatamente la Roma: dopo le parole di Gasperini si aprono scenari interessanti. Ecco cosa potrebbe succedere

Le parole di Gian Piero Gasperini, pronunciate dal ritiro in Inghilterra, non sono passate inosservate: la questione capitano tiene ancora banco, dopo la “bocciatura” di Lorenzo Pellegrini.

Facciamo un passo indietro: quello che fino all’anno scorso è stato il capitano della Roma, non sta partecipando al ritiro della squadra al di là della Manica. Sta lavorando a Trigoria e sta recuperando dopo un’operazione al naso. Tempo ovviamente che non riuscirà a riprendere e quindi ne servirà abbastanza per vederlo in campo. A specifica domanda su chi indosserà la fascia il prossimo anno, Gasperini ha messo in chiaro una cosa: chi scende in campo e ha il maggior numero di presenze nella rosa allora sarà il capitano. E Pellegrini (terzo) non è più quello scelto.

Pellegrini al Milan, la situazione

Parole che aprono a diverse interpretazioni, anche di mercato ovviamente. E a parlare, in esclusiva al programma “Ti Amo calciomercato” di calciomercato.it, ci ha pensato il tifoso della Roma, e figlio di una grande leader giallorosso, Giuseppe Falcao. “La cosa che stupisce è che sembra sia proprio un cambio di rotta con il passato. Credo che in questo momento su Pellegrini sia veramente l’ultimo dei problemi il discorso della fascia di capitano. Mi sembra quasi uno fuori dal progetto in questo momento”. Insomma, non è l’unico, Falcao, ha vedere la cosa in questo modo.

E per quanto riguarda il futuro? Pure in questo caso, lo stesso, sembra avere le idee chiare: “Pellegrini in questo momento al di là della sua fascia di capitano lo vedo veramente “lontano” da Roma. Vuoi perché Gasperini comunque cerca un certo tipo di calciatori lì sulla trequarti. Il Milan potrebbe essere una soluzione per lui – ha aggiunto – giocherà con il 4-3-3 immagino. La Roma comunque dovrà anche vendere tanto in questo ultimo mese di mercato perché ha tanti giocatori”. In poche parole, anche per via di un contratto in scadenza la prossima stagione – e al momento possibilità di rinnovo non è che ce ne siano state – Pellegrini potrebbe salutare nel corso di questa sessione di mercato.