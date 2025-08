Scambio con Vlahovic: Dovbyk tra Juventus e Milan

Emergono novità di rilievo in merito alle operazioni più calde del calciomercato estivo della massima lega italiana.

Dopo aver perfezionato alcuni colpi in giro per il campo nel corso del primo mese di mercato, la gran parte delle big nostrane non può più ignorare il tema centravanti, che ha indubbiamente caratterizzato l’ultimo anno.

Basti pensare ai numeri a dir poco modesti collezionati dai centravanti di Milan, Roma, Juventus e persino del Napoli campione d’Italia. Lukaku, Dovbyk, Gimenez, Morata sono soltanto alcuni dei centravanti che hanno manifestato non poche difficoltà nell’insaccare il pallone in rete.

Naturalmente ognuno di questi ha motivi validi a proprio favore per giustificare una stagione non particolarmente brillante, ma la sensazione è che vi sia una diffusa crisi del ruolo del bomber. Basterebbe infatti dare un rapido sguardo alla classifica dei cannonieri della scorsa stagione per rendersi conto che, ad esclusione di Kean e Retegui, il resto dei centravanti ha riscontrato una certa difficoltà nell’insaccare il pallone in rete con continuità.

Nuove mode che allontanano le punte dalla porta per renderle più partecipi della manovra? Il campionato italiano che ha reso ancor più complessa la vita ai centravanti per via di una particolare attenzione riservata all’aspetto tattico dei match? Trovare una risposta non è facile, ma una cosa è certa: nel corso dei prossimi giorni in Serie A vi saranno diversi movimenti per quanto concerne questo delicato ruolo.

Dovbyk prepara le valigie: clamoroso scambio con Vlahovic?

Nelle prossime ore giungerà il verdetto definitivo sulla stagione di Dusan Vlahovic e Artem Dovbyk, che ancora non sanno se i modesti numeri accumulati nel corso della stagione 24/25 porteranno ad essere bocciati e rimandati all’interno dei rispettivi spogliatoi.

Le ultime notizie trapelate e riportate a Il Messaggero sembrerebbero suggerire la prima opzione per Dovbyk, per il cui destino, oltre ad un rendimento non particolarmente brillante – che tuttavia alcuni potrebbero giustificare per via del doppio cambio di allenatore avvenuto in terra giallorossa -, sembrerebbe essere intervenuta anche l’assenza di una passione sfrenata da parte di Gasperini.

Pare infatti che i giallorossi siano arrivati a offrire il calciatore a Juventus e Milan, il che, parlando della Vecchia Signora, ha portato juvelive.it a ipotizzare quello che sarebbe un clamoroso scambio Vlahovic-Dovbyk.

I due attualmente godono di una valutazione piuttosto sovrapponibile, che potrebbe caricare di plausibilità uno scambio che fino ad una manciata di mesi fa pareva pura fantasia. Gasperini ha dimostrato più volte di poter lavorare anche su centravanti non particolarmente dotati sul piano tecnico, affiancandogli calciatori rapidi nel breve e caratterizzati da una qualità sopraffina.