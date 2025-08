Sesko al posto di Vlahovic: la Juve ha già chiuso

Calciomercato Juventus, chiusura immediata e trattativa clamorosa da 90 milioni di euro: Sesko al posto di Vlahovic.

Le questioni aperte in casa Juventus restano numerose e relative ad una molteplicità di scenari riconducibili a situazioni e nomi ormai noti. Una volta confermato Tudor e catalizzato il percorso di ricostruzione con cambi dirigenziali e societari, la Vecchia Signora ha tracciato una strada volta a riportarla laddove merita, cercando di dare continuità a quanto di buono fatto vedere soprattutto negli ultimi mesi della stagione, senza altresì dimenticare le problematiche evidenziate durante la gestione di Thiago Motta.

Archiviato anche il capitolo Giuntoli, in quel di Torino hanno prontamente affidato la catalisi di questo nuovo percorso ad un volto esperto come quello di Comolli, da diverse settimane affiancato anche da Francois Modesto, conoscitore non banale del nostro campionato.

Entrambi, insieme ai numerosi colleghi presenti nel mondo Juventus, sono alle prese, dunque, con una situazione in pieno divenire e volta a riportare la Juventus con continuità ai fasti di un tempo. Farlo non sarà né semplice né immediato, ma non potrà altresì prescindere dalla capacità di fronteggiare dinamiche di calciomercato ad oggi ancora apertissime e tutt’altro che trascurabili.

Tra queste, ovviamente, resta aperta quella relativa alla posizione di Dusan Vlahovic, il cui contratto è in scadenza tra un anno e la cui vita professionale alla Juventus parrebbe ormai giunta alla conclusione. Il rapporto con i tifosi, così come lo stesso rendimento dell’ex Fiorentina, lo stanno rendendo un peso sul piano tecnico-tattico, oltre che economico. La volontà della Juventus, chiaramente, resta quella di evitare un addio a costo zero, con tentativi fin qui reiterati di piazzare alle giuste condizioni il centravanti.

Vlahovic offerto allo United e 90 milioni per Sesko: che effetto domino con la Juventus

Proprio a tal proposito, mentre la Juventus continua altresì a muoversi per l’individuazione di un elemento che possa eventualmente implementare la regione offensiva, arrivano aggiornamenti significativi su uno scenario che coinvolge un altro nome caldissimo di questa fase, quello di Benjamin Sesko.

Il centravanti del Lipsia, tra i più intriganti del panorama calcistico europeo, è da tempo nel mirino di Manchester United e Newcastle. Proprio a tal proposito, Fabrizio Romano ha evidenziato come la priorità data in quel di Manchester all’acquisto di Sesko abbia prontamente impattato anche nelle dinamiche bianconere.

Da Torino, infatti, avrebbero offerto ai Red Devils proprio lo stesso Vlahovic, con una risposta che è stata chiara e lapidaria: priorità assoluta all’acquisto di Sesko. Quest’ultimo rappresenta il nome che scalda e intriga gli addetti ai lavori tutti. Intanto, va segnalato altresì come per lo stesso giocatore sia arrivata un’offerta da 80 milioni più 10 di bonus da parte del Newcastle, con il centravanti del Lipsia che non ha ancora espresso la propria decisione.

Lo United, dal proprio canto, come riferisce lo stesso Fabrizio Romano, continua a garantire un’offerta congrua al club tedesco qualora Sesko decidesse di accettare la causa. Nessuna risoluzione, per ora, dunque, per quella che continua ad essere una vera e propria telenovela, con Vlahovic protagonista.