Addio Pellegrini: dopo i bianconeri c’è il Milan

La Roma di Gian Piero Gasperini è ora in Inghilterra per la seconda fase della preparazione ma c’è sempre il mercato a dettare i tempi.

La Roma è in Inghilterra ed è pronta a scendere in campo per un’altra amichevole. Dopo aver battuto la formazione francese del Lens per 2-0, è ora la volta di un club inglese, l’Aston Villa, guidato da Unai Emery.

L’asticella delle difficoltà si alza sempre di più per la formazione guidata da Gian Piero Gasperini. All’inizio del campionato mancano poco più di due settimane ed occorre accelerare i tempi sia sul campo che in ambito mercato.

La Roma non ha ancora terminato la sua campagna acquisti, così come probabilmente non sono terminate le possibili uscite da Trigoria. Sul fronte degli attaccanti il tecnico di Grugliasco si attende un altro regalo importante ma prima occorrerà cedere Artem Dovbyk.

L’attaccante ucraino, però, potrebbe non essere l’unico a salutare il resto della compagnia entro questa sessione estiva. Anche Lorenzo Pellegrini sente attorno a sé aria di addio.

Quale futuro per il capitano della Roma?

Lorenzo Pellegrini sta facendo le sue considerazioni. In vista della prossima stagione ha compreso che non sarà più il capitano della Roma. Se a questo si aggiunge che il suo contratto con la società giallorossa scadrà tra meno di un anno, 30 giugno 2026, l’idea che la sua avventura in giallorossa sia al capolinea si fa sempre più forte.

Accanto alla dolorosa presa di coscienza di dover lasciare la Roma Lorenzo Pellegrini ha iniziato a valutare le possibili alternative in vista della stagione 2025-2026. Possibili alternative a colui che ancora oggi è il capitano della Roma le ha lanciate su X Augusto Ciardi:

“Su #Pellegrini stanno ragionando in Turchia (#Trabzonspor e #Besiktas)“. La Turchia come possibile nuovo approdo per il centrocampista giallorosso, anche se non manca un’alternativa ancora più stimolante. E sempre in Serie A.

Massimiliano Allegri è sempre stato un grande estimatore di Lorenzo Pellegrini. Il tecnico livornese lo avrebbe voluto nella sua Juventus e nel periodo migliore del centrocampista classe 1996, ma non è stato mai accontentato.

Ora il Milan starebbe pensando a lui in vista della prossima estate quando Lorenzo Pellegrini potrebbe essere acquisito a parametro zero. La società rossonera ci sta già pensando, ora l’ultima parola spetta a Lorenzo Pellegrini ed alla sua decisione finale.