Addio Vlahovic: l’accordo con Inzaghi mette la parola fine

Addio Vlahovic, accordo trovato con Inzaghi. In questo modo è stata messa la parola fine alla questione. E adesso si muove davvero tutto

La Juventus, e questo è il segreto di Pulcinella, vuole a tutti i costi cedere Dusan Vlahovic. Nessuno alla Continassa vuole pagare uno stipendio di un milione di euro al mese ad un calciatore che è in scadenza di contratto e che non vuole rinnovare a cifre diverse.

Un lungo addio, che si sta cucinando piano piano, perché è da gennaio che si è capito che la situazione sarebbe stata questa nel corso di questi mesi. Ma per ora, di offerte concrete non ne sono arrivate, se non qualche timido interesse del Milan di Massimiliano Allegri. Da quelle parti cercano una prima punta e Vlahovic sarebbe nel mirino, però si è parlato anche di un forte interesse per Nunez del Liverpool. Bene, l’accordo con Inzaghi spalanca decisamente le porte ad un assalto.

Vlahovic al Milan: situazione sbloccata da Inzaghi

Sì, perché secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da Fabrizio Romano, l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha di fatto chiuso per l’arrivo dell’attaccante del Liverpool. Accordo verbale già trovato e situazione ormai chiara e definita. Insomma, niente da fare per i rossoneri che adesso, per forza di cose, devono trovare un sostituto e potrebbero tornare all’assalto per il serbo della Juventus.

Comolli lo ha detto chiaramente: vuole cedere il giocatore davanti ad un’offerta giusta che sarebbe di almeno 25 milioni di euro. Ma pur di risparmiare sull’ingaggio, la dirigenza piemontese si potrebbe accontentare di 20 milioni. Non è, comunque, nonostante lo scenario, un’operazione semplice. Se ne riparlerà quasi sicuramente negli ultimi giorni di mercato, quando tutte le società hanno fretta di chiudere le operazioni che non sono state piazzate per tempo. E Vlahovic è una di queste, ovvio. A meno che, Allegri, non chieda alla sua società uno sforzo immediato per preparare con il tempo necessario la prossima stagione, quella che deve portare il Milan al ritorno, intanto, in Champions League. Senza Coppe, inoltre, i rossoneri possono anche pensare allo scudetto.