Calciomercato Roma, chi è Jan Ziolkowski: stoffa da leader e potenziale tecnico

Calciomercato Roma, ecco chi è Jan Ziolkowski: stoffa da leader e potenziale tecnico, in cosa dovrà migliorare alla guida di Gasperini

La Roma è molto vicina all’acquisto di Jan Ziolkowski, giovane difensore del Legia Varsavia sconosciuto ai più. L’arrivo di un allenatore capace di lanciare giovani ad alto livello come Gasperini, permette al club giallorosso di fare investimenti di questo tipo senza paura. Cerchiamo di conoscerlo meglio.

Classe 2005, dal punto di vista prettamente fisico è già pronto per il calcio ad alti livelli: alto 194 centimetri, è dotato di una buona massa muscolare e di un’agilità stupefacente per quella che è la sua struttura fisica. Per quanto riguarda la fase difensiva, è già dotato di tutte le caratteristiche richieste per eccellere nel ruolo di centrale: copertura della profondità, letture anticipate in fase di non possesso palla e una sempre maggiore attenzione all’impostazione dal basso.

Ziolkowski ha già la stoffa da leader: ruolo di capitano nelle nazionali giovanili polacche e grande personalità e carisma nonostante la giovane età.

Jan Ziolkowski, un centrale da modellare per Gasperini

Naturalmente non si può pretendere che sia già pronto per giocare da titolare in Serie A nella Roma di Gasperini. Il nuovo allenatore giallorosso dovrà lavorare in particolare su determinate caratteristiche per farlo crescere in modo esponenziale. Come scrive Persemprecalcio.it il piede debole rappresenta una lacuna su cui sta lavorando con continuità, così come sul controllo orientato, la ricezione sotto pressione e la qualità nei passaggi.

Ziolkowski non è ancora un giocatore pronto per affrontare il livello della Serie A, ma rappresenta un progetto a medio termine con buone potenzialità su cui lavorare. L’interesse della Roma si inserisce in una visione orientata al futuro: l’obiettivo è formare una retroguardia più giovane, dinamica e solida, puntando su un allenatore come Gasperini, abituato a far crescere talenti in erba.

Inserito in un sistema di gioco moderno, con il supporto di compagni esperti come Mancini e Ndicka e uno staff attento allo sviluppo tecnico partendo dagli aspetti basilari, il centrale del Legia Varsavia potrebbe migliorare in tempi brevi. Allo stato attuale rappresenta una scommessa. In un contesto favorevole, un giorno non troppo lontano potrebbe affermarsi come un titolare affidabile in una squadra di alto livello.