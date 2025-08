Calciomercato Roma, offerta dall’Arabia per Mancini e risposta immediata

Calciomercato Roma, nonostante l’interesse arabo il giocatore ha preso una decisione importante. Firma a vita con i giallorossi

Può stare simpatico o meno. Può essere uno che alcune volte va oltre. E si vede. Però, su di lui, sulla sua mentalità, sulla sua voglia, su quello che trasmette in campo, non ci possono minimamente essere discussioni.

Un giocatore che aiuterà sicuramente anche il prossimo anno la Roma. Un giocatore che Gasperini manderà in campo dal primo minuto sempre perché, della sua cattiveria dietro non si può fare a meno. E anche per trasmettere, e nemmeno in questo caso ci possono essere dei dubbi, una mentalità importante alla squadra. Insomma, parliamo di Gianluca Mancini, il difensore, che ha parlato al Corriere dello Sport. Ecco alcuni spunti interessanti della sua intervista.

Calciomercato Roma, Mancini: “No all’Arabia”

Il suo contratto come sappiamo scade nel 2027, ma lui le idee sul futuro ce le ha già chiare: “Mi legherei alla Roma a vita. Non stiamo ancora parlando del contratto”. Si è parlato, anche, di qualche discussione con Gasperini all’Atalanta, Mancini risponde così: “Mai vero, quando sono venuto alla Roma la prima persona che ho chiamato è stata lui. Io so cos’è la gratitudine”.

Non poteva mancare una battuta su Mourinho e nemmeno sulla finale di Budapest: “Mourinho è stato un mostro che è arrivato: mi ha dato carisma, mentalità, convinzioni. In campo ero il suo condottiero, a volto ho esagerato andando un po’ oltre”. “Budapest me la sogno la notte e me la sogno spesso male” ha detto con sincerità ancora Mancini. Che poi ha parlato anche a cuore aperto del mercato. Soprattutto del mercato arabo.

“Ci sono stati degli interessamenti – ha detto su questo – dei sondaggi. Però ho detto al mio procuratore che sto troppo bene qua. Amo questa società e questa maglia e non voglio pensare ad altro“. “Oggi grazie ai Friedkin – ha chiuso – la Roma è un punto di arrivo, è migliorata in tutto: dai campi ai macchinari fino alle strutture. Ora tocca a noi fare qualcosa di speciale”.