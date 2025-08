Hojlund via in prestito: l’effetto domino di Juve e Milan colpisce la Roma

Il futuro di Hojlund potrebbe essere scritto, con un cambiamento che si sta per compiere a breve: sul tavolo ci sono coinvolte la Juventus, il Milan e la Roma

Gasperini gradirebbe riavere alle proprie dipendenze il centravanti lanciato ai tempi dell’Atalanta. Al momento non è ancora certo chi potrà spuntarla, con bianconeri e milanisti che provano il colpaccio in prestito. Al momento c’è una favorita nella trattativa.

Quando in casa Roma Gasperini ha parlato del momento sul mercato e delle prospettive della sua squadra, inevitabilmente il discorso è scivolato sull’attacco e su quelli che dovrebbero essere degli innesti di qualità da fare. Tutto dipende da che attaccanti hai a disposizione, ha spiegato l’ex atalantino, andando a riprendere una massima tanto cara anche ad Allegri al Milan. La stessa Juventus, che con Tudor sta cercando di trovare una soluzione per Vlahovic (che piace proprio ai rossoneri), ha bisogno di un bomber, con il PSG che continua a fare muro su Kolo Muani.

Ad oggi nessuno in Serie A, ad eccezione del Napoli, si può dire soddisfatto per la propria situazione con i numeri 9. Lo sguardo delle big italiane è rivolto alla Premier League e in particolar modo al Manchester United, dove c’è un esubero che farebbe comodo a tutti. Il buon Rasmus Hojlund non ha trovato la continuità che voleva in questi due anni e ora è pronto a tornare sui suoi passi.

Su Hojlund c’è sempre il pressing della Juventus: i bianconeri vogliono strappare il prestito al Manchester

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri stanno valutando la possibilità di portare il giocatore a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, in attesa di capire se Amorim e lo United apriranno a questa ipotesi, sin qui sempre scartata.

Ovviamente, come detto, non c’è solo il Milan alla finestra, ma anche la Juventus, che aveva sondato il terreno per l’attaccante danese anche ai tempi dell’Atalanta. A 21 anni Hojlund potrebbe essere il perfetto sostituto di Vlahovic, che alla fine potrebbe finire proprio a Milanello. Un gioco di incastri che soddisferebbe tutti, tranne la Roma, che rimarrebbe senza il suo grande obiettivo davanti (prima bisogna però vendere Dovbyk).

I contatti tra i club interessati e il Manchester United sono in corso, ma molto dipenderà dalla posizione del club inglese e dalla volontà del ragazzo.