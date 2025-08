Neymar al posto di Lookman: stanno dando i numeri

Il mercato della Juventus è inchiodato a terra eppure c’è chi sogna il colpo impossibile che, però, può diventare realtà. I numeri lo certificano.

Sembra che non voli una mosca dalle parti della Continassa nonostante l’impegno del direttore generale della Juventus, Damien Comolli.

Igor Tudor ed i suoi ragazzi sono in Germania a proseguire la preparazione nel magnifico quartier generale di Adidas, a Herzogenaurach. E’ passato soltanto un anno dal primo viaggio in Germania eppure sembrano trascorsi decenni.

L’estate 2024 è stata quella della grande illusione creata da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. L’arrivo in casa dello sponsor tecnico sembrava il primo atto di una stagione che si preannunciava trionfale.

I risultati sono stati disastrosi, sotto tutti i punti di vista, ed Igor Tudor ne ha raccolto i cocci. Ora non ci sono i sorrisi e le grandi speranze di un anno fa. Piedi per terra e la speranza che il mercato riesca a portare in organico almeno i pezzi prioritari. A cominciare da un attaccante.

Damien Comolli ed il colpo gobbo dell’estate?

Il mercato della Juventus ha fin qui assicurato ad Igor Tudor soltanto due volti nuovi, Jonathan David e Joao Mario.

Nonostante l’arrivo dell’attaccante canadese proprio il fronte offensivo bianconero potrebbe uscire addirittura indebolito al termine di questa sessione di mercato. Con un Dusan Vlahovic ormai fuori da qualsiasi progetto e con un Kolo Muani sempre più difficile da acquistare per via della valutazione fatta dal PSG, 50–60 milioni di euro, il reparto appare ora debole.

Una frase di Gleison Bremer: “Sarebbe bello avere uno come Ney qui alla Juve” ha acceso la fantasia dei tifosi della Juventus, sopita da tempo. Il 33enne fuoriclasse brasiliano ex Barcellona e PSG, ora al Santos, potrebbe essere il colpo ad effetto dell’estate 2025 del direttore generale Damien Comolli. Operazione impossibile, possibile o probabile?

Il 2026 sarà un anno Mondiale e Neymar vuole giocare il suo possibile ultimo torneo iridato con la maglia del suo Brasile. La Juventus potrebbe favorire il realizzarsi di questo desiderio. Ne sono convinti i bookmaker. Per Snai l’approdo a Torino del fuoriclasse brasiliano è quotato 7.50. Una quota che potrebbe variare repentinamente.

Ademola Lookman dell’Atalanta sembra lontano dalla Juventus e dai sogni dei suoi tifosi.