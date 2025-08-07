Addio Douglas Luiz, ok il prezzo è giusto: l’erede costa il doppio

A poco più di due settimane dall’inizio del campionato la Juventus ha ancora parecchio da chiedere al mercato. Non poche le priorità. Da dove cominciare?

Il mercato faraonico, ed apparentemente da lasciare senza fiato, della scorsa estate e messo in atto da Cristiano Giuntoli si è poi rivelato un quasi totale fallimento. Soprattutto le scelte legate ai centrocampisti non hanno dato i risultati sperati.

Due acquisti, Teun Koopmeiners e Douglas Luiz, costati complessivamente una cifra superiore ai 100 milioni di euro, non hanno lasciato traccia nella stagione bianconera. Per l’olandese vi sarà una prova di appello, per il brasiliano no, dato che è sul mercato.

Il reparto di centrocampo ha bisogno urgentemente di un altro tassello da affiancare a Khéphren Thuram e Manuel Locatelli dal momento che Igor Tudor sembra aver inquadrato tatticamente Teun Koopmeiners come prossimo trequartista della Juventus.

Un nuovo centrocampista che potrà sbarcare alla Continassa soltanto in caso di partenza di Douglas Luiz.

Come cambia il centrocampo della Juventus

E’ già al tramonto l’avventura in bianconero per Douglas Luiz. Per il centrocampista brasiliano si prospetta un ritorno in Premier League.

Prosegue, infatti, la trattativa tra il Nottingham Forest e la Juventus. Come ci fa sapere teamtalk.com il Nottingham Forest è seriamente intenzionato a portare Douglas Luiz al City Ground per rafforzare una compagine che intende puntare alla qualificazione in Champions League la prossima stagione.

Trattativa comunque non facile poiché vi è ancora distanza tra domanda ed offerta.

Il club inglese ha messo sul tavolo una proposta che comprende un prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di circa 35 milioni di euro. La Juventus, però, rimane aperta alla formula del prestito solo e soltanto se legata ad un obbligo di acquisto per una valutazione complessiva di 40 milioni di euro.

Damien Comolli ha fretta di chiudere l’operazione Douglas Luiz per poter poi puntare al suo sostituto individuato in Morten Hjulmand, classe 1999, centrocampista danese dello Sporting Lisbona, con un clausola rescissoria da 80 milioni di euro come rivelato dal giornalista del portale danese Bold.dk, Mads Glenn Wehlast, a TuttoJuve.com.

Cessione di Douglas Luiz non facile ed acquisto di Morten Hjulmand molto difficile. Non mancano i problemi in casa Juventus ed un anno sembra essere passato invano.