Addio Roma e firma col Milan: si chiude a 34 milioni

Calciomercato Roma, non solo i giallorossi: anche la Juventus va ko. Se lo prende il Milan che lo sta trattando: affare da 34 milioni di euro

Se ormai il sesto colpo di questo calciomercato, vale a dire il difensore è ormai in arrivo, le trattative della Roma non si fermano. Ci sono da sistemare altri dettagli, altre situazioni. C’è da sistemare, anche, la questione attaccante.

Sì, perché Dovbyk rimane in bilico: si è affacciato il Villarreal sul giocatore, ma per il momento la formazione spagnola non ha soddisfatto le richieste di Massara. Magari potrebbe esserci un affondo nelle prossime settimane, o nei prossimi giorni, ma la cosa certa è che davanti ad un’offerta importante l’ucraino potrebbe salutare. E in quel caso, Gasperini, avrebbe bisogno di un altro attaccante. E si è parlato di un giocatore che praticamente è stato lanciato dall’ex allenatore dell’Atalanta e che ormai è un esubero.

Addio Roma, Hojlund al Milan e anche la Juventus ko

Parliamo di Hojlund, attaccante del Manchester United, che evidentemente non ha reso secondo le aspettative. Un giocatore che i Red Devils hanno messo sul mercato e che è praticamente chiuso da tutti gli altri attaccanti in rosa. Si è parlato, appunto, di un possibile interesse della Roma anche perché la cifra – secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – è sicuramente abbordabile: parliamo di 34milioni di euro, molto al di sotto dei soldi che dalla Premier hanno speso due anni fa per prenderlo dalla Dea.

E c’è il Milan, in questo momento, che sta facendo qualcosa di grosso. Non si parla, sempre secondo la Rosea, di un’operazione già avviata, ma di un interesse concreto nei confronti dell’attaccante danese che potrebbe quindi tornare in Italia. E anche lui starebbe spingendo verso questa situazione. Ricordiamo, infine, che era stato anche accostato alla Juventus nel corso delle ultime settimane, ma i bianconeri, senza cedere Vlahovic, non si possono muovere sulla prima linea. Comunque, un altro discorso, che alla Roma non interessa.