Bomba Frattesi: 20 milioni alla Juve e Roma dimenticata

Arriva una clamorosa bomba su Frattesi che vede coinvolta la Juventus e che fa piuttosto male alla Roma: Massara ormai si sta orientando su altri profili

L’idea dei bianconeri è quella di rinforzare il centrocampo e si sta per innescare un effetto domino che potrebbe portare proprio l’ex prodotto del vivaio giallorosso a Torino. In mezzo c’è anche il Napoli di Conte e un colpo di prospettiva in mediana.

Non si è fatto altro che parlare di Frattesi in ottica Roma nelle ultime tre o quattro sessioni di mercato. Da quando Tiago Pinto lo avrebbe voluto regalare a Mourinho due anni fa, descrivendolo come il centrocampista più forte in Italia, fino alla scorsa finestra di gennaio, con Ranieri che aveva fatto anche il suo nome a Ghisolfi. Il problema è che la valutazione dell’Inter è sempre stata troppo alta per le casse della Roma, con almeno 35 milioni da mettere sul piatto per accontentare Marotta.

Ci sono altre squadre che in questo momento stanno guardando a Frattesi e in particolar modo c’è la Juventus di Igor Tudor. Dopo gli arrivi di Jonathan David e Joao Mario si cercano nuovi rinforzi sia in mezzo che davanti. Per finanziare gli acquisti serve però anche cedere e il principale indiziato a partire è sempre Dusan Vlahovic, su cui ha messo gli occhi da tempo il Milan di Allegri.

Intreccio di mercato tra Inter e Juventus: in ballo ci sono Miretti e Frattesi

A centrocampo la Vecchia Signora potrebbe monetizzare con un giocatore ancora giovane che ha fatto piuttosto bene in prestito al Genoa nell’ultima stagione. Stiamo parlando del 22enne Fabio Miretti, che è corteggiato da Napoli di Conte e viene valutato sui 20 milioni di euro. Se l’affare con De Laurentiis andrà in porto a quel punto i bianconeri potrebbero decidere di investire una cifra importante su Davide Frattesi, che dovrebbe prendere il posto da titolare che quest’anno è stato occupato male da Koopmeiners.

Qualità negli inserimenti e intensità fisica per creare un centrocampo diverso, più dinamico e aggressivo, proprio come piace a Tudor. Vedremo se Chivu si convincerà a lasciar partire il classe ’99 che viene considerato molto più importante di quanto non fosse con Simone Inzaghi. L’operazione resta complessa.