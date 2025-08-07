Dovbyk dopo Vlahovic, uragano Allegri: cifre UFFICIALI

Dovbyk e Vlahovic al Milan di Allegri, le cifre sono già UFFICIALI: ‘volo’ già annunciato. Ecco le ultime di calciomercato coinvolgenti anche Roma e Juventus.

Tanti aspetti continuano ad essere oggetto di grande attenzione in quel di Trigoria e presso numerose altre società del nostro campionato. Lo testimonia non solo l’insieme di novità che pare potersi abbattere costantemente su tante squadre italiane, alle prese con le amichevoli finali antecedenti l’inizio ufficiale del campionato. Da queste, allenatori e dirigenze dovranno essere bravi a cogliere anche le giuste informazioni relative ai possibili miglioramenti da apportare nel corso di questo rush finale della stagione.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, che continua ad essere presente su diverse situazioni di calciomercato col fine ultimo di assecondare Gasperini nel migliore dei modi, sempre nel pieno rispetto delle esigenze finanziarie del club. Oltre alla messa nelle mani del tecnico di una rosa che ne rispecchi bene le visioni e gli aneliti, in quel di Trigoria si stanno concentrando anche su scenari ormai ben noti, riguardanti le uscite e la capacità di riuscire a piazzare nel migliore dei modi eventuali operazioni in uscita.

Non ci riferiamo solamente alla conclusione di una campagna acquisti in uscita volta ad epurare la squadra da quegli elementi da tempo ai margini del progetto: possibili e inizialmente inattese novità, infatti, possono ora riguardare anche nomi ben più altisonanti. Tra questi, figura anche quello di Artem Dovbyk che, a distanza di un solo anno dal suo arrivo nella Capitale, pare essere uno dei potenzialmente indiziati principali per assicurare alla Roma degna monetizzazione e reinvestire parte del suo costo in giocatori maggiormente congeniali al gioco di Gasperini.

Dovbyk e Vlahovic al Milan, le quote parlano chiaro: spuntano anche Krstovic e Castro

In quel di Trigoria, come noto, sanno di non volersi imbattere in alcuna tipologia di minusvalenza, come ricordano anche le prime voci relative ad un possibile addio da circa 40 milioni di euro per l’ucraino. Questo il costo ponderato dai giallorossi per una sua uscita, con il futuro dell’ex Girona che, ora, pare legarsi con ancora più evidenza a quello di un altro profilo caldissimo di questo calciomercato.

Ci riferiamo, chiaramente, a Dusan Vlahovic, in una situazione ben diversa e più complicata. La Juventus sa bene di dover cercare una soluzione nel corso di questa estate per evitare un grave addio a costo zero il prossimo anno, con una serie di interessi e proposte che hanno finora coinvolto la Serie A e non solo.

Uno dei club italiani cui Vlahovic parrebbe maggiormente destinato resta il nascente Milan di Massimiliano Allegri, suo profondo conoscitore già dai tempi di Torino. Su una possibile firma rossonera di Vlahovic, intanto, scrivono con chiarezza le penne di Agipronews, evidenziando come tale scenario sia quotato da Snai a 1.60. Una cifra ben più bassa rispetto a quella di 2.50 della scorsa settimana.

Da segnalare, però, anche una possibile firma di Dovbyk col Milan, quotata a 2. Esattamente il doppio, invece, il valore assegnato alla scommessa su un possibile approdo di Krstovic o Zirkzee a Via Aldo Rossi. Sullo sfondo, anche Casto del Bologna a 7.50.