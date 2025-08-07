Grave infortunio UFFICIALE, riecco Pellegrini: Milan avvisato

C’è un grave infortunio che può spostare tutte le carte in tavola in chiave mercato: ora Lorenzo Pellegrini potrebbe essere l’alternativa giusta per il club

Il Milan sembra essere in Italia la squadra maggiormente interessata al capitano giallorosso, ma all’estero sta venendo fuori una candidatura di un certo livello per il numero 7. Ad accelerare la possibile trattativa è un grave infortunio occorso ad un centrocampista.

In casa Roma tiene banco la posizione di Lorenzo Pellegrini. Massara deve creare altro spazio salariale con le cessioni prima di poter inserire nuovi profili in rosa, altamente richiesti da Gian Piero Gasperini. Tra chi non rientra più nei piani della società giallorossa c’è anche il capitano, che tra l’altro ha perso la fascia per la scelta dell’ex tecnico dell’Atalanta di affidarsi agli uomini con maggiori presenze, in una scala che non prevede riconoscimenti speciali ma solo numeri.

Pellegrini sa di non avere più la società al suo fianco e tutti stanno spingendo per un suo addio. Non è però così semplice trovare una sistemazione che sia gradita al giocatore e che possa andar bene economicamente anche ai Friedkin. Il ragazzo classe ’96 guadagna tanto e non vuole andare a svernare in campionati minori come la Turchia. Discorso diverso sarebbe per la Premier League, dove ci potrebbero essere degli sbocchi interessanti legati ad un terribile infortunio.

Il Tottenham interessato a Pellegrini: gli Spurs devono sostituire Maddison

Come riportato pochi giorni fa dalla stampa inglese la fortuna si è abbattuta ancora una volta su James Maddison, talentuoso trequartista in forza al Tottenham che la Roma ricorda bene per aver affrontato e battuto con il Leicester in quella famosa Conference League con Mourinho.

Per Maddison si parla di uno stop di 6 o 7 mesi dopo che si è accasciato a terra nel corso dell’amichevole che ha visto il Tottenham pareggiare per 1-1 contro il Newcastle. Una notizia davvero tremenda per il classe 1996, che ha riportato un altro problema allo stesso ginocchio al quale si era già fatto male lo scorso maggio. Per sostituirlo gli Spurs pensano anche ad una soluzione di emergenza come potrebbe essere Pellegrini, in scadenza e con un costo del cartellino piuttosto basso. La Roma è pronta a valutare offerte.