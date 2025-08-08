Accordo per Hojlund e addio Dovbyk: Roma-Milan è già finita

Ecco le ultime in merito alla ricerca di un nuovo centravanti per Gasperini, ovvero uno dei temi più caldi dell’estate giallorossa.

L’armadietto di Artem Dovbyk all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini è prossimo ad essere svuotato? Le ultime indiscrezioni trapelate in terra giallorossa sembrerebbero suggerire di sì, anche e soprattutto a causa della modesta (per non dire assente) passione che mister Gasperini nutre nei confronti dell’ucraino.

L’ex tecnico della Dea, nonostante abbia dimostrato in più occasioni di poterci lavorare, non ama particolarmente i centravanti poco dinamici che attendono di accendersi soltanto quando vi è la possibilità di segnare, ma, al contrario, predilige elementi come Gianluca Scamacca, ovvero un bomber fisico che si riveli anche in grado di dialogare con qualità spalle alla porta.

Nel caso di Dovbyk, almeno per quanto concerne questo primo anno in giallorosso (le cui modeste statistiche sono giustificate da alcuni con il doppio cambio di allenatore), non sono giunti né quantità di gol da capogiro, né tantomeno manifestazioni di una particolare propensione alla regia offensiva (anzi… da molti è e continua ad essere un corpo estraneo rispetto al resto della manovra).

Nelle ultime ore sono giunte novità di rilievo in merito al futuro prossimo di Rasmus Hojlund, il cui profilo ha recentemente scosso il calciomercato europeo. Il bomber danese, attualmente di proprietà del Manchester United, è entrato prepotentemente nel mirino della Roma, dato che Gasperini lo ha messo insieme a Krstovic in cima alla lista di alternative a Dovbyk.

Il Milan pronto ad affondare il colpo: Hojlund passa da un diavolo all’altro

La richiesta di vedere Rasmus Hojlund in terra giallorossa appariva già complicata, ma adesso, secondo quanto emerso nelle scorse ore, pare che la concorrenza interna alla massima lega italiana potrebbe cancellare definitivamente le velleità Massara nei confronti del centravanti sbocciato proprio sotto l’ala di Gasperini ai tempi dell’Atalanta.

Pare infatti che il Milan di Massimiliano Allegri e Tare sia ad un passo dalla chiusura delle trattative con il Manchester United.

Nel caso in cui si dovesse chiudere l’affare, il Milan avrebbe un candidato piuttosto credibile per interrompere lo spiacevole trend della scorsa stagione, durante cui calciatori come Rejnders e Pulisic hanno messo a segno più marcature rispetto a chi sulla carta dovrebbe incrementare il bottino di gol stagionale (prima Morata e poi Gimenez).

Il colpo, secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, si concretizzerebbe attraverso un prestito oneroso (5/6 milioni di euro per due anni) con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Un totale di circa 50 milioni di euro bonus inclusi, che potrebbero assicurare al Milan un futuro roseo.