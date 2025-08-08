Antony al posto di Dybala: va a giocare la Champions League

Il calciomercato della Roma di Massara e Gasperini è senza dubbio tra i più frenetici della massima lega italiana. Ecco le utlime sul tanto chiacchierato futuro prossimo della Joya.

La severa sconfitta rimediata al primo vero esame per la nuova Roma di Gian Piero Gasperini ha rappresentato per svariati tifosi una poderosa doccia fredda, giunta dopo settimane di eccitazione e fervente speranza.

Alcuni tifosi si sono infatti lasciati scoraggiare dal severo 4 a 0 subito dall’Aston Villa, iniziando ad alimentare nuovamente quello scetticismo che colpì alcune frange del popolo giallorosso all’approdo del tecnico torinese a Roma; mentre altri, dopo una prima reazione di comprensibile sgomento, hanno immediatamente puntato il dito verso le lacune di una rosa ancora in fase di formazione.

Frederic Massara e colleghi sono infatti impegnati nel concretizzare definitivamente quella complessa metamorfosi che dovrebbe portare quella strana creatura di De Rossi, Juric e Ranieri a divenire la nuova Roma di Gasperini. Per fare ciò, dopo aver prelevato Wesley, Ferguson, Ghilardi ed El Aynaoui, Massara dovrà soffermarsi sull’innesto di un profilo offensivo in linea con quanto desiderato da Gasp.

L’ex allenatore della Dea è infatti noto per desiderare gamba e qualità per gli attaccanti che orbitano intorno alla punta e, in tal senso, sono giunte novità su uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane.

Ennesimo indizio su Dybala? Il Benfica ha scelto

Nel corso dei mesi la presenza di Paulo Dybala, Matias Soulé e Tommaso Baldanzi nella stessa rosa ha acuito le perplessità di alcuni tifosi, che hanno evidenziato la già plateale sovrapposizione di questi tre elementi in termini di esigenze tecnico-tattiche della squadra.

Alcuni, tra il coraggioso e il folle, sono persino arrivati ad affermare che a lasciare Trigoria dovrebbe essere Paulo Dybala, il quale non riesce a garantire una costanza fisica che perduri ed è con distacco il più anziano del trio dei magici mancini.

Non è un caso che, attirate dalle numerose voci, svariate società in giro per il Vecchio Continente (e non solo), abbiano manifestato vivo interesse nei confronti del fuoriclasse argentino. Una delle ultime è il Benfica, che negli scorsi giorni ha contattato l’entourage dell’ex fantasista della Juventus per comunicare la volontà di presentare un’offerta ufficiale alla Roma.

A quanto pare, tuttavia, i vertici portoghesi avrebbero ricevuto feedback non particolarmente rassicuranti dal numero 21 giallorosso, dato che avrebbero virato le proprie attenzioni su altri profili. Uno di questi è senza dubbio Antony del Manchester United, il quale condivide con Dybala diverse caratteristiche e, di conseguenza, le posizioni occupate in campo. Difatti, secondo quanto riportato da Ekrem Konur sul proprio account Twitter, pare che il Benfica abbia iniziato i dialoghi con i Red Devils per prelevare il talentoso classe 2000 brasiliano. Si tratta dunque dell’ennesimo indizio che confermerebbe la perentoria volontà del gioiello argentino di rimanere nella città eterna?