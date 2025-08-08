En Nesyri al posto di Dovbyk: via libera Milan

Gli intrecci di mercato della Roma riguardano operazioni in entrata così come in uscita. Il Milan osserva da lontano. Molto interessato.

Quando Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul suo primo mese di lavoro passato alla guida della Roma, non ha potuto, né voluto, evitare l’argomento del mercato fin qui messo in atto dalla società giallorossa sotto la guida del direttore sportivo, Frederic Massara.

Come, sempre, e forse ancor più in questa occasione, le parole del tecnico di Grugliasco rendono l’idea del progetto nascente in questa settimana e Trigoria e che hanno proprio nell’ex tecnico dell’Atalanta, il suo primario artefice.

“Prendere dei giovani? È una direzione diversa per la Roma. Ti danno un immediato miglioramento. L’ho fatto da tante parti, se riesco a farlo anche a Roma potrebbe essere straordinario“. Il mercato della Roma, però, non è ancora chiuso.

La soluzione del mercato giallorosso è sul tavolo

Un mercato, quello giallorosso, che ha pertanto ancora molto da dire. In entrata così come in uscita. E le prossime operazioni in entrata dipenderanno molto dall’eventuale cessione di Artem Dovbyk.

Novità di mercato ci arrivano da fichajes.net che ci informa riguardo le intenzioni del West Ham di puntare dritto su Youssef En-Nesyri, classe 1997, attaccante del Fenerbahce e della nazionale marocchina.

La sua splendida ultima stagione in Turchia non è passata inosservata al di là della Manica, al punto che il West Ham è pronto a mettere sul tavolo 40 milioni di euro per portarlo in Premier League. Cifra che il Fenerbahce di José Mourinho non potrebbe rifiutare.

West Ham che nelle ultime settimane aveva buttato l’occhio anche dalle parti di Trigoria per seguire Artem Dovbyk. Il deciso cambio di rotta del club inglese potrebbe favorire il Milan che non avrebbe più una pericolosa rivale per l’attaccante ucraino.

Massimiliano Allegri cerca una prima punta per il suo Milan. Il bianconero Dusan Vlahovic appare affare complicato per gli elevati costi del cartellino e, soprattutto, dell’ingaggio del classe 2000 serbo.

La cessione di Artem Dovbyk appare ormai decisa in casa Roma. Che sia Premier League o Serie A, West Ham o Milan, in questa fase avanzata del mercato, poco cambia. Perché ci sono ancora giovani talenti dal futuro assicurato cui far indossare la maglia giallorossa. Ora.