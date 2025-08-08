Erede Douglas Luiz, trovato l’accordo: firma da 12 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno trovato l’erede di Douglas Luiz: una firma da 12 milioni e accordo che sarebbe già stato trovato

La notizia di oggi, ovviamente, in casa Juventus, è quella che vede protagonista Sandro Tonali. I bianconeri, secondo La Gazzetta dello Sport, metterebbero sul piatto il cartellino di Vlahovic, più uno tra Savona e Douglas Luiz, per chiudere l’affare con il Newcastle.

Siamo solamente all’inizio di questa possibile operazione, quindi ci vorrà del tempo, soprattutto perché parliamo di cifre importanti, in primis, e poi anche di giocatori fondamentali. Certo, prendere Tonali sarebbe clamoroso, e Comolli ha deciso di affondare il colpo. Ma non solo, perché ci sono anche altre possibilità, almeno stando, in questo caso, al Corriere dello Sport. Un altro centrocampista per Tudor e l’accordo è già stato trovato.

Calciomercato Juventus, accordo trovato con Hjulmand

Parliamo di Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting, che ha un passato in Italia, al Lecce. Prima di andare in Portogallo era stato nel mirino della Roma, come ricordiamo tutti, e anche della Juventus che evidentemente non lo ha mai perso di vista. Ed è tornata all’attacco in questa sessione di mercato. Con un accordo che sarebbe già stato trovato.

Si parla di un contratto di quattro anni a 3 milioni di euro per il giocatore. Anche se, ancora, si deve trovare un accordo fondamentale con il club lusitano che non sembra possa avere tutta questa voglia di cederlo, intanto, ma nel caso vorrebbe incassare la clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Complicato, molto, a meno che non arrivino delle cessioni importanti che possano sbloccare Comolli. Vedremo.

Ma una base di accordo col giocatore c’è e questo alla lunga potrebbe anche andare a fare la differenza. In alternativa, spiega ancora il CDS in edicola questa mattina, rimane il nome di Matt O’Riley del Brighton; più sfumati, al momento, Bissouma del Tottenham e Amrabat del Fenerbahce, anch’essi accostati ai bianconeri nel corso di questa sessione, al momento deludente, di mercato.